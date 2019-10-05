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Будущие стоматологи из Беларуси, Норвегии, Молдовы и Армении смогут учиться по единым программам

Об этом сегодня говорили в медуниверситете во время международной конференции. Новые учебные планы появятся во всех университетах, которые участвуют в международном проекте. Налажен и обмен опытом между вузами. Белорусские студенты и преподаватели успешно прошли стажировку в норвежском университете. А наша страна приняла зарубежных специалистов.

Сейчас специалисты работают над новой электронной платформой для обучения студентов-стоматологов.

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