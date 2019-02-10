Вирусы не обошли и нашу страну. Из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями студентов-медиков 6-го курса направляют на помощь врачам в столичные поликлиники и больницы. Продлен режим работы аптек. Впрочем, об эпидемии говорить преждевременно, уверяют в Минздраве. И подчеркивают: ситуация нынешнего сезона не отличается от прошлых лет и находится под контролем.



Так все-таки чем сегодня болеют белорусы - ОРВИ или гриппом? Как правильно лечиться, и когда пик заболеваемости пойдет на спад? Эти вопросы "Главный эфир" адресовал главному санитарному врачу страны Наталье Жуковой.

Александр Хоровец,

корреспондент

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Наталья Павловна, доброго дня. Мы с вами встречаемся в стенах инфекционной больницы. И как раз-таки сегодня на дворе февраль. Рост заболеваемости. Много ли белорусов болеют сегодня?

Эпидситуация этого года не отличается от эпидситуации прошлых лет

10-12% средней тяжести и тяжелой формы респираторных инфекций





Наталья Жукова: "Из всех регистрируемых заболеваний за прошедшую неделю мы можем говорить где-то 10-12% средней тяжести и тяжелой формы респираторных инфекций. Все пациенты с подобным диагнозом обязательно обследуются вирусологически. И вот из числа пациентов с таким диагнозом мы выявляем 15-16% с патологией вируса гриппа. Таким образом, по результатам дозорного эпиднадзора, мы можем говорить, что в пиковые недели до 20% из числа заболевших средней тяжести и тяжело заболевших это может быть вирус гриппа".

В чем особенность вируса этого гриппа? Он отличается от прошлогоднего?

А лечиться как правильно? Все-таки к медикам идти или заниматься самолечением?

Наталья Жукова: "Только к медикам. Обязательно нужно обратиться к врачу. Обязательно выполнять все назначения, потому что мы все знаем, что острые респираторные заболевания, в частности, грипп опасен осложнениями. Поэтому самолечением заниматься нельзя".

Есть ли летальные исходы в этом году?

Наталья Жукова: "Нет".

В этом году чуть больше 40% белорусов привились





Я так понимаю, сегодня поздно делать себе вакцину?

А корью сегодня болеют больше дети, взрослые?

Наталья Жукова: "В большей степени взрослые. Дети привиты. Но болеют и дети, это в тех случаях, когда родители отказались от прививки. Мы зарегистрировали 254 случая - это за прошлый год. А в этом? В этом два случая, которые мы подтвердили".

Еще две недели в большей или меньшей степени продержится уровень заболеваемости