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Чем сегодня болеют белорусы - ОРВИ или гриппом?
Вирусы не обошли и нашу страну. Из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями студентов-медиков 6-го курса направляют на помощь врачам в столичные поликлиники и больницы. Продлен режим работы аптек. Впрочем, об эпидемии говорить преждевременно, уверяют в Минздраве. И подчеркивают: ситуация нынешнего сезона не отличается от прошлых лет и находится под контролем.
Так все-таки чем сегодня болеют белорусы - ОРВИ или гриппом? Как правильно лечиться, и когда пик заболеваемости пойдет на спад? Эти вопросы "Главный эфир" адресовал главному санитарному врачу страны Наталье Жуковой.
Александр Хоровец,
корреспондент
:
Наталья Павловна, доброго дня. Мы с вами встречаемся в стенах инфекционной больницы. И как раз-таки сегодня на дворе февраль. Рост заболеваемости. Много ли белорусов болеют сегодня?
Эпидситуация этого года не отличается от эпидситуации прошлых лет
10-12% средней тяжести и тяжелой формы респираторных инфекций
Наталья Жукова: "Из всех регистрируемых заболеваний за прошедшую неделю мы можем говорить где-то 10-12% средней тяжести и тяжелой формы респираторных инфекций. Все пациенты с подобным диагнозом обязательно обследуются вирусологически. И вот из числа пациентов с таким диагнозом мы выявляем 15-16% с патологией вируса гриппа. Таким образом, по результатам дозорного эпиднадзора, мы можем говорить, что в пиковые недели до 20% из числа заболевших средней тяжести и тяжело заболевших это может быть вирус гриппа".
В чем особенность вируса этого гриппа? Он отличается от прошлогоднего?
А лечиться как правильно? Все-таки к медикам идти или заниматься самолечением?
Наталья Жукова: "Только к медикам. Обязательно нужно обратиться к врачу. Обязательно выполнять все назначения, потому что мы все знаем, что острые респираторные заболевания, в частности, грипп опасен осложнениями. Поэтому самолечением заниматься нельзя".
Есть ли летальные исходы в этом году?
Наталья Жукова: "Нет".
В этом году чуть больше 40% белорусов привились
Я так понимаю, сегодня поздно делать себе вакцину?
А корью сегодня болеют больше дети, взрослые?
Наталья Жукова: "В большей степени взрослые. Дети привиты. Но болеют и дети, это в тех случаях, когда родители отказались от прививки. Мы зарегистрировали 254 случая - это за прошлый год. А в этом? В этом два случая, которые мы подтвердили".
Еще две недели в большей или меньшей степени продержится уровень заболеваемости
Возвращаясь к более привычным белорусам, но все же не менее неприятным ОРВИ и гриппу. Когда пик заболеваемости пойдет на спад?
Наталья Жукова: "Еще две недели в большей или меньшей степени продержится уровень заболеваемости, который характерен для данного периода. А потом планируем, что пойдет на спад. У всех сложилось впечатление, что это только респираторный путь передачи инфекций. На самом деле мы должны помнить и о контактно-бытовом пути. И очень важно при респираторной инфекции тщательно мыть руки. Потому что контактно-бытовым путем вирус передается. Очень важно соблюдать респираторный этикет тем, кто болен. Или у кого есть проявления. Потому что от правил личной гигиены зависит здоровье окружающих".
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