Итак, 11 городов, 64 матча, в сумме 3 миллиона зрителей на трибунах. Чемпионат мира по футболу в России уже история. Результат сегодняшнего финала не стал сенсацией. Сборная Хорватии в битве за титул уступила Франции. Но в целом этот мундиаль запомнится неожиданными результатами. А еще введением системы видеоповторов, доминированием европейцев, провалом Месси и Неймара. Это был первый чемпионат мира, который FIFA доверила Восточной Европе. И многие нынешний турнир называют лучшим в истории. Из Москвы репортаж Павла Капуцкого.

98-процентная посещаемость, миллион иностранных болельщиков, более миллиарда просмотров по телевидению, 11 миллиардов – в Интернете. Это невероятные показатели. А еще на чемпионате мира не выявили ни одной положительной допинг-пробы. Французы и хорваты показали себя мастеровитыми воинами. Сегодня на них смотрел весь мир.

В субботу Бельгия в Санкт-Петербурге обыграла Англию в матче за бронзу, 2:0. Золотой мяч (приз лучшему бомбардиру турнира) взял нападающий «трех львов» Харри Кейн. Шесть голов.

Этот чемпионат мира войдет в историю как самый непредсказуемый. Победители прошлого мундиаля, немцы, даже не вышли из группы. Португалия Роналду и Аргентина Месси вылетели на первой стадии плей-офф. Хозяева сенсационно выбили Испанию в серии пенальти. А еще в России впервые использовали видеоповторы. Футбол стал справедливее, но никогда не будет прежним!

"Я еще за несколько лет до начала турнира говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим. Так оно и получилось, могу это повторить с полной уверенностью. Спасибо всем. Турнир получился невероятным, великолепным. Поздравляю все 32 команды, которые выступали здесь".





Президент FIFA на пресс-конференцию пришел в форме волонтера. Так Инфантино выразил уважение и благодарность.

Сборная Англии забивает уже на пятой минуте. Фантастика! Весь стадион взрывается!

Это моменты полуфинального матча Англия – Хорватия. Так футбол выглядит с медиатрибуны "Лужников". Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз смотрел игру с этой же точки.

На следующий день после победного полуфинала члены хорватского кабинета министров пришли на работу в форме национальной сборной.

Три российских болельщика в кокошниках во время матча с Испанией прославились за восемь секунд. Столько времени им досталось в телетрансляции. На следующий день за голодной тройкой выстроилась очередь голодных журналистов. Наша Дарья Белоусова-Петровская опередила многих российских конкурентов.

Бразилец Неймар в России симулировал настолько откровенно, что люди начали смеяться.

В одной четвертой Бразилию выбила Бельгия.

Даже, когда в деле остались только четыре команды, болельщики других стран не уезжали из России.

Ни одна из африканских сборных не вышла из группы. Сенегал тоже. Эти фанаты устроили шоу в центре Москвы и даже немного заработали.

Около двух сотен болельщиков из другой африканской страны - Нигерии - прилетели в Москву в надежде остаться. Аферисты на родине продали им фанатские ID за 300 долларов и не уточнили, что после чемпионата страну нужно покинуть. Нигерийское посольство вмешалось, после того, как люди провели ночь у дверей. Пообещали за пять дней все решить.