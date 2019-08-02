Четыре станции третьей линии метро запустят в первой половине 2020 года

А пробный поезд - уже в январе. Строительные работы завершаются на "Вокзальной", сейчас ведется отделка. На ней будут два пешеходных тоннеля, которые объединят первую и третью линии метро. При этом пассажиропотоки при переходе с одной станции на другую встречаться не будут. Аналогичные работы ведутся также и на станции "Ковальская Слобода", а вот на "Юбилейной площади" к ним еще не приступили.