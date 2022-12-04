Что 2023 год готовит белорусской экономике - в рубрике "Контекст"

В целом же правительство видит, как работать в следующем году. Главный источник роста экономики - экспорт. Не менее важны и доступные кредиты как для бизнеса, так и для людей.

В правительстве заверили - ставка рефинансирования будет снижаться до 10-11 % годовых. А средняя зарплата по стране составит свыше 1900 рублей. Что 2023 год готовит белорусской экономике? Вероника Бута в рубрике "Контекст".

Фраза "прогноз - дело неблагодарное" давно стала крылатой. Сейчас это особенно актуально. Степень неопределенности в мире остается максимальной, в таких условиях зачастую экономика показывает непредсказуемые результаты (причем как в минус, так и в плюс). А потому планы на будущее (даже краткосрочное) воспринимаем, скорее, как цифры, к которым будем стремиться. Прогноз составлен, исходя из задач, заложенных в большой программе на пятилетку. По некоторым позициям пришлось ускориться. Например, по экспорту. Жизнь вынуждает.

Один из важнейших показателей - ВВП (или другими словами стоимость нашей экономики) - в 2023-м должен показать плюс. Прогнозируемый рост 3,8 % к уровню текущего года. Своего рода дорожная карта, кому, что и как выполнять, чтобы достичь этой цифры, правительством разработана.

Ставим (стабильно не первый год) на производство и на экспорт. Во главе угла выпуск импортозамещающей продукции, надежные логистические потоки и системы расчетов. Например, на внешних продажах планируем заработать почти 50 млрд долларов. Цифры подъемные, убеждены в правительстве.

Он будет обеспечен за счет увеличения поставок в РФ на 1,5 млрд долларов и Китай на 420 млн долларов, страны Азии Африки на 470 млн долларов. При этом мы планируем сохранить объем поставок в страны Европейского союза на уровне 2022 года, т.е. в размере 4,5 млрд долларов США. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Развитие внутреннего рынка - еще один столп, на котором зиждется наша экономика в будущем году. Ожидаем роста реальных доходов населения на 4,1 % и реальной зарплаты на 4,6 %. Больше доходы - больше потребление. Ставка на то, что рублем проголосуем за свое. Для этого расширим ассортимент на прилавках и обеспечим ценовую доступность.

Не допустить дефицита в торговле и ажиотажа вокруг нее - с этой задачей правительство успешно справилось и в нынешнее турбулентное время вопреки ожиданиям оппонентов. Интернет на протяжении всего года то и дело "раздувал" сложности, придавая им масштаб катастрофы.





Сперва искали тотально пустые полки. Призывали закупаться то шампунями, то гречкой и сахаром.

Сейчас очередная волна - мол, белорусы с такими ценами себя прокормить не смогут. А вот европейский магазин - это рай для кошелька.

Оставим в стороне извечные аргументы и контраргументы: мол, а вы зарплаты наши сравните. Или традиционный ответ на это - а вы посмотрите, сколько в Европе коммуналка стоит. Сейчас говорим только о ценах в магазинах.

Журналисты сравнили ценники по основным продуктовым позициям у нас, и там. И там не все настолько дешево, как нам хотят представить.





Справедливо по овощам и фруктам. Уступаем. Авокадо, баклажаны, перцы. Разницу цен сложно не заметить.

Как и без калькулятора понятно, что свое, белорусское, более аппетитно смотрится в ценовом европейском диапазоне. Позиции сильной аграрной державы - этого у нас, благо, не отнять.

Цены под контролем будут и в следующем году. Обуздать инфляцию в правительстве рассчитывают до однозначного значения (7-8 % - это потолок).

Немаловажное инвестиционное развитие. В последние два года финансирование пришлось уменьшить, то COVID, то санкции, требовалась оперативная поддержка по другим направлениям. В 2023-м планируют наверстать. Инвестиции в основной капитал предусмотрены на уровне 122 % (122,3 % к уровню этого). Т.е. почти 47 млрд рублей. Школы и детские сады, бассейны, мосты и дороги - из списка обязательных к выполнению. Впрочем как и инвестиции в реальный сектор экономики.

Почти 800 проектов, цена вопроса чуть более 6 млрд руб, в том числе мы вместе с регионами обеспечили разработку в каждом районе или в городе по не менее одному проекту. Такое было поручение Президента, т.е. 129 проектов будут закреплены как основной параметр работы и соответствующих руководителей на местах. Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси

Социальные обязательства, как бы трудно ни было, государство выполняет в полной мере. Мало того, постоянно поднимаем планку. В будущем году планируем построить 4,3 млн кв. м жилья (2022 - 4,2 млн кв. м, 2021 - 4 млн кв. м). Не забудут поддержать своими метрами и нуждающихся (1,3 млн кв. м), и молодые кадры (735 тыс. кв. м).