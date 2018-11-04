Что осталось "за кадром" Мюнхенской конференции, рассказал в студии Андрей Кривошеев

В общем, тема безопасности действительно важная. Если даже простые люди в глубинке так ею интересуются. Что уж говорить о журналистах. Сказать, что встреча в Минске вызвала резонанс в прессе, значит, не сказать почти ничего. Минские диалоги процитировало большинство авторитетных редакций по всему миру. И это несмотря на то, что большинство встреч прошли в формате "чатам хаус". Если просто, то непривычный для нашего слуха формат значит - "говори предельно откровенно, но не цитируй откровения других спикеров". Журналисты при этом приглашаются лишь на короткие вступительные слова политиков и экспертов.

Но даже тех крупиц диалогов, которые удалось услышать прессе, хватило, чтобы наполнить передовицы авторитетных газет, топовые строчки на лентах мировых информагентств и первые сюжеты телевизионщиков. Что вызвало такой интерес у наших коллег и какая атмосфера царила в пресс-центре Дворца Независимости в основной день встречи, спросим у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева.

Первое наблюдение: прессы (пишущей и снимающей) было столько, что ей буквально не хватило места в большом зале пресс-центра Дворца Независимости. А он вмещает до сотни человек. В итоге для нас открыли дополнительный зал для пресс-подходов и конференций и еще одну пресс-зону в зале торжественных церемоний.

Во-вторых. Обычно от одной страны приезжает одна, максимум две группы. Например, информагентство и телеканал. Остальные цитируют. На "минском Мюнхене" было и по три, и по четыре группы. Все хотели и в итоге получили эксклюзив.

Третье. Обычно участники подобных диалогов очень осторожно комментируют и свою позицию, и суть альтернативных мнений. Никаких нюансов, контекста, поменьше конкретики и прямых, недвусмысленных оценок. Звучит это примерно так: "Мы договорились усилить, расширить, развить или обсудить еще раз" (нужное подчеркнуть). Такие интервью - "проклятье" для журналиста. Их либо не выдают вовсе, либо дополняют некими "осведомленными анонимными источниками". На встрече в Минске все было иначе, и откровенный тон задал Президент Беларуси. Четкие, порой очень жесткие оценки, конкретные предложения, никакого политеса и недомолвок.

Кстати, интересно было наблюдать, как реагируют коллеги на такую откровенность. Пишущие мгновенно фиксировали ключевые мысли, и спустя минуты они уже становились заголовками на лентах новостей, твиттами и расходились по социальным сетям. Во время выступления в пресс-центре была практически абсолютная тишина - только клавиатуры стучали. А когда Президент откровенно высказался об украинском конфликте и польской военной инициативе, телевизионщики, не дожидаясь других спикеров, бросились "прямиться". На нашем сленге это значит выходить в прямой эфир с новостью, которая столь значима, что не может подождать до очередного выпуска новостей.