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Что мешает развитию регионов? Принципиальный разговор у Президента
Неделя началась с принципиального разговора у Президента о будущем областей, а значит, и всей Беларуси. Что сегодня мешает развитию регионов и как сократить различия в уровне и качестве жизни людей? Александр Лукашенко уже обращал внимание правительства на то, что страна развивается неравномерно. Это должно было стать серьезным звоночком для аппарата. Ведь любой качественный разрыв между центром и областями приводит к точкам раскола в обществе и глобальным проблемам. Надо ли нам это? Едва ли.
Поэтому задача для губернаторов и Совмина звучала предельно четко - сделать жизнь людей одинаково комфортной в любом городе и районе. О том, что спрос будет серьезный, стало понятно еще в конце прошлого лета. Недостаточный упор на развитие районов – в частности Оршанского - стоил портфелей почти всему Кабинету министров! Что нужно, чтобы областной центр и глубинка развивались? Инвестиции, новые идеи, перспективные производства.
Ну, и человеческий фактор со счетов нельзя сбрасывать. Инициатива, энергия и личные качества порой решают не меньше финансов. Конечно, нужны предприятия завтрашнего дня, ноу-хау, ведь это рабочие места с приличной зарплатой. Таким образом, все просто и сложно одновременно. Глобальная цель - сгладить разрыв в развитии регионов, подтянуть отстающие районы.
Развитие регионов неразрывно связано со сферой АПК. Ведь белорусские земли в прямом смысле кормят всю страну. Потому горячо обсуждали и посевную кампанию. Топливо, удобрения, техника. Здесь ответственность и на правительстве, которому надо оперативно решать возникающие проблемы в связке с губернаторами. Весенние полевые работы уже в разгаре, так что не стал Президент откладывать в долгий ящик и назревшие кадровые решения. Так была поставлена точка в ротациях по следам мониторинга работы одного из отстающих регионов Беларуси - Могилевской области.
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