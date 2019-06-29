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Чтобы отдых не стал трагедией, на общественные пляжи Витебской области вышел летний патруль
Вода - стихия, у которой в жару проводить время настоящее удовольствие. В Витебской области - самой озерной в стране - недостатка в местах отдыха нет. У озер и рек собирается большое количество людей. Отдыхают семьями, но даже нахождение рядом родителей, как показывает нынешняя статистика, не гарантирует безопасность детей. В этом году на Витебщине на воде погибли три ребенка, в том числе двухгодовалый мальчик - мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Что делают в регионе, чтобы предотвратить такие происшествия, расскажет наш витебский корреспондент Ольга Масловская. Чтобы отдых не стал трагедией, на общественные пляжи Витебской области вышел летний патруль. Сотрудники МЧС совместно с активистами Белорусского республиканского союза молодежи объясняют людям, как правильно вести себя на воде. Озеро Должа. Любимое место пляжного отдыха жителей областного центра. Недалеко от города разместился красивый водоем с хорошей инфраструктурой: понтон, катамараны, водные горки и, главное, спасательная станция. Спасатели следят весь световой день. Но не каждый пляж под наблюдением. Поэтому гарантировать себе безопасный отдых человек может только сам.
На листовках, которые отдыхающим раздают бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка, несколько правил. Но часто они стоят жизни. Знают даже дети. А родители забывают. Или просто уверены в том, что с ними трагедии не случится, идут в воду после употребления крепких напитков, теряют контроль за ситуацией и за своими детьми.
Как вести себя в критической ситуации на воде, объясняют спасатели. От них и мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца демонстрируют на манекене. Такие занятия специалисты проводят регулярно: в стрессовых ситуациях даже хорошо подготовленный человек может растеряться.
Отдыхающие потренировались бросать спасательный круг на максимальное расстояние от берега, узнали, как безопасно подойти к человеку, который тонет, и как транспортировать его на сушу. Летний патруль продолжит вахту на общественных пляжах Витебщины.
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