COVID-19 в Беларуси. Эксклюзивное интервью заместителя премьер-министра Игоря Петришенко

О том, насколько в Беларуси контролируема ситуация с противодействием распространения COVID-19, наша программа поговорила с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко.



Он рассказал о текущем положении дел в системе здравоохранения, а также поощрят ли врачей, которые сегодня на передовой. И что с отечественными масками и тестами? Эксклюзив "Главного эфира" (видео).



