Дайджест новостей Гродненского региона

Проблема с недостатком мест в дошкольных учреждениях образования целиком решена в Щучине. На этой неделе в райцентре начал работать новый детский садик на 170 мест. Ученики 8-11-х классов из всей Гродненской области смогут получить консультацию по выбору будущей профессии. А гродненцы с нарушениями слуха получили возможность без проблем в любое время суток вызвать экстренную помощь и получить консультации по оплате жилищно-коммунальных услуг. И небывалый урожай арбузов вырастили хозяйства Принеманья. Более подробно об интереснейших событиях Гродненской области в нашем дайджесте.

Рассказывает Юрий Карнелович.

Новое учреждение дошкольного образования открыли на этой неделе в Щучине. Уютные группы, гимнастический и музыкальный залы, компьютерный класс и бассейн - всем этим смогут пользоваться маленькие жители самого большого микрорайона города. Отличительностью нового садика являются группы интегрированного образования для детишек с особенностями психомоторного развития. Главный акцент воспитатели планируют сделать на оздоровлении детей. В помощь - современный медицинский блок, который здесь оснастили оборудованием для профилактики заболеваний дошколят. А еще для посетителям предложат дополнительные занятия - в садике будет действовать хореографический кружок, и планируют изучать иностранные языки. Рассчитано заведение на 170 детей, с его открытием решилась одна из наболевших проблем райцентра - недостаток мест в детских садах.

В Гродно планируют централизованно оказывать профориентационную помощь ученикам старших классов. Специальный консультативный центр открылся на базе областного института развития образования. Посетить заведение смогут подростки из любого района Гродненской области. Здесь готовы работать и с детьми с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. По словам специалистов, для каждого будет разработано индивидуальное тестирование. После консультаций старшеклассник получит рекомендации. Кстати, в центр будут иметь возможность обратиться с запросами и родители учеников.

Записаться на прием к врачу, вызвать экстренные службы помощи, разобраться с платежами жилищно-коммунальной службы. Центр приема-передачи сообщений для людей с нарушениями слуха открылся в Гродно. Сейчас достаточно овладеть современными электронными коммуникациями - "скайпом", "вайбером", "ватсапом" - или просто набрать СМС по номеру 9191 и передать свои запросы оператору. После непродолжительного разговора на жестовом языке все вопросы будут решены.

Выращивание бахчевых в Гродненской области - новый вкусный тренд. Нынешний урожай порадовал аграриев как никогда. Для примера - в СПК "Крамко" с участка в полгектара планируют собрать более 15 тонн сладкой ягоды. Жаркая погода позволила абсолютно вызреть гродненским арбузам, которые здесь растут без химии. В хозяйстве массово выращивают бахчевые в течение трех лет и уже выработали свою агрономическую технологию. Самый ответственный период май - июнь, на это время приходится забота о рассаде, потом - укрывание молодых растений, чтобы не повредили ночные заморозки. Определились аграрии и с приоритетными сортами, которые позволяют получать высокие урожаи.