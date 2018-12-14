Дайджест новостей из Гродненского региона

Вместо пациентов роботы-симуляторы и профессиональные актеры. Новые подходы к подготовке специалистов медиков в Принеманье. Стоматология, хирургия, косметология и комплексная диагностика. В этом году количество иностранных граждан, приехавших в Гродно за медицинскими услугами, выросло в 4 раза. И еще - известное кино про Красную Шапочку смогли увидеть дети с нарушениями зрения. Эти и другие события из жизни Гродненского региона в следующем дайджесте.

Новые подходы к подготовке специалистов-медиков внедряются в Гродненской области. К процессу подготовки будущих врачей подключат профессиональных актеров. Они помогут развивать коммуникационные навыки медиков, которые только начинают свой профессиональный путь. Еще одно направление - использование роботов-симуляторов. Они помогают студентам в совершенстве отработать реанимационные мероприятия. Такая медицинская лаборатория действует на базе Гродненского государственного медицинского университета.

В Гродно активно развивается медицинский туризм. За последний год количество иностранных пациентов увеличилось в 4 раза. Среди преимуществ медицинских учреждений областного центра - высокий уровень обслуживания, оптимальная стоимость услуг и удобная география. Росту количества иностранцев поспособствовал и безвизовый режим. В нынешнем году им воспользовались почти сто зарубежных пациентов. В топе услуг - эстетическая хирургия, косметология и диагностика.

Еще один шаг к безбарьерной среде. В Гродно возможность посетить киносеанс получили люди с нарушениями зрения. Благодаря волонтерам и меценатам был разработан специальный проект. При помощи современных технологий киноленты адаптировали для восприятия незрячими. Увидеть картинку на экране помогает специальная звуковая дорожка. Первыми зрителями ленты о Красной Шапочке стали воспитанники гродненской школы-интерната для детей с нарушениями зрения.

В планах организаторов проекта сделать доступными для незрячих 12 фильмов из золотой коллекции советского кино.