Дайджест новостей Могилевского региона

Первые итоги раскопок поисковой экспедиции - на местах боев 43-го найдены медали "За отвагу" и "Боевые заслуги". Рыцарский фестиваль собрал в Мстиславе любителей древности. А в Костюковичах нашли 200-летний дуб. Яркими событиями наполнена неделя в Могилевской области.

Рассказывает Андрей Ястребов.

Вахта памяти поисковиков Беларуси и России стартовала на неделе в Могилевской области. Рядом с деревней Ужар под Чаусами найдено место боев 43-го и окопы советских солдат. Здесь, полагают участники экспедиции, погибла немало красноармейцев. Первые же раскопки подтвердили ожидания - в поле найдены останки бойцов. Амуниция, фрагменты стрелкового оружия - например, винтовки Мосина и знаменитого ППШ. Бои под Чаусами в те времена сравнивают по своей жестокости с боями под Сталинградом.

Под Славгородом во время раскопок найдены медали "За отвагу" и "Боевые заслуги". Последняя принадлежала Степану Алексеевичу Топычканову 1909 года рождения из Башкирии - командиру 330-ай стрелковой роты. Он считался пропавшим без вести. Кому принадлежит вторая награда - выясняют.

За выполнением правил дорожного движения - в частности парковки - в Могилеве теперь следят при помощи современных технологий. Здесь начала работать система фиксации "Паркрайт". Специальный прибор установлен в салоне машины ГАИ и распознает регистрационный номер транспортного средства, снимает его с обозначением координат. Сообщение о нарушении его автор получит по почте.

Любителей средневековой культуры на несколько дней собрал Мстиславль. Здесь в 11-ый раз прошел "Рыцарский фестиваль". На празднике принимали участие фолк-группы, клубы реконструкции из Беларуси, России и Украины. Они построили настоящее поселение. Насыщенная программа - турниры лучников, квесты, мастер-классы по танцам, огненное шоу. Тысячи гостей приняла Замковая гора - площадка фестиваля.