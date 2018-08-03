Дайджест событий

Блогер из Лунинецкого района создает ролики для Интернета про будни комбайнеров. По профессии педагог, но во время уборочной кампании помогает отцу работать на комбайне. Под Брестом работает экспериментальный лагерь по информационным технологиям, а в Столинском районе крутились гончарные колеса во время международного пленэра ремесленников. Подробнее в нашем дайджесте.

Представители свободных экономических зон белорусского и узбекского регионов подписали договор о сотрудничестве. Брест посетила делегация из Джизакской области. Были обсуждены вопросы развития совместных бизнес-проектов, в том числе в аграрной сфере. Был заключен двусторонний договор между фирмами о поставке и переработке сухофруктов на сумму 4,5 миллиона долларов.

В Брестской области уборочная кампания с каждым днем приближается к финалу. Осталось убрать менее 15 % площадей зерновых культур. Правда, корректирует график работы аграриев погода. А вот какие они, будни водителей комбайнов, рассказывает в Интернете блогер и помощник комбайнера Василий Лемяшевский. Ролики с полей набирают популярность. Семейный экипаж работает в хозяйстве "Хвоецкое" Лунинецкого района. По профессии Василий преподаватель физики и информатики и уже седьмой сезон помогает отцу на жатве.

Школа пилота, 3D-моделирование, программирование и робототехника! Под Брестом работает экспериментальный лагерь по информационным технологиям. Почти 70 подростков из детских домов и многодетных семей стали участниками образовательно-оздоровительной программы. Лагерь - совместный проект Брестского парка высоких технологий и отдела образования райисполкома. Кроме лекций от специалистов знаменитых ІТ-компаний, в распорядке дня - спортивные мероприятия и экскурсии.