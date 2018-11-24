Дайджест событий Гродненского региона

В Гродно реализуется специальный проект, в рамках которого дошкольников учат сортировать мусор, сберегать электроэнергию и воду. Во время реставрации гродненской Коложи найдены фундаменты старинных колонн. Принято решение сделать их доступными для осмотра. А на специальной выставке в областном центре представили нереализованные архитектурные проекты XIX-XX веков. Эти и другие события Гродненского региона в следующем дайджесте.

Рассказывает Юрий Карнелович. В Гродно реализуется республиканский проект по воспитанию бережливости у детей дошкольного возраста. В саду № 58 проходят занятия, во время которых детей учат сортировать мусор, сберегать электроэнергию и воду. Все проходит в форме игры и творческой работы. Задача - рассказать воспитанникам, что именно от их правильных действий зависит решение экологической проблемы. Также в учебном процессе задействованы родители. С их участием в городских парках ежегодно устанавливаются сотни столовых для птиц и белок.

Очередной этап реставрации гродненской Коложи. Во время внутренних ремонтных работ специалисты нашли старинные фундаменты шести колонн. Кстати, сохранились только две. После обследования специалисты выяснили, что часть кладки находится в удовлетворительном состоянии. Принято решение сделать ее доступной для осмотра. В ближайшее время пол над ней станет стеклянным.

"Сакральное наследие" - под таким названием в Гродно собрали выставку проектов зданий XIX-XX веков, которые в силу разных обстоятельств так и не были возведены. Причиной тому стали войны, пожары либо просто идеи не находили поддержки у тогдашней власти. Церкви, костелы, дворцы - сегодня все это осталось только на бумаге. Самым интересным объектом с архитектурной точки зрения могла стать Бонифратрская часовня. Однако монашеский Орден бонифратров был ликвидирован в начале 40-х годов XIX века. Организаторы выставки не теряют надежды уже в сегодняшнее время реализовать хотя бы часть исторических проектов.

История Гродненского региона теперь доступна и для незрячих. Фонд городских библиотек пополнился изданиями, напечатанными шрифтом Брайля, в том числе и на белорусском языке. Над проектом "История на кончиках пальцев" работали известные гродненские краеведы, которые стремились максимально полно описать словами исторические события, а также архитектурные памятники Принеманья. В планах авторов проекта дополнить печатные издания термографикой.