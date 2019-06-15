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Дайджест событий Гродненской области
В Гродненской области активно ведется подготовка к переписи населения. Слаженность подразделений инженерных армий стран СНГ проверили в Принеманье. И студенческие трудовые отряды из областного центра впервые отправятся в Молдову. Про эти и другие интересные события Гродненской области - далее в дайджесте.
В Гродненской области активно готовятся к переписи населения.
Масштабная кампания пройдет в Беларуси в октябре 2019 года. Сейчас в регионе ведется подбор кадров из числа работников учреждений и организаций области, а также студенческой молодежи. Всего планируется задействовать свыше 1300 человек. К первому сентября будет полностью сформирован штат временного персонала.
Практическую слаженность военных инженерных соединений стран - членов СНГ впервые проверили в Гродно.
На полигоне под областным центром провели маневры военнослужащие из Беларуси, России и Казахстана. Гостям продемонстрировали современные средства инженерного обеспечения, которые выпускаются в нашей стране. В областном центре также прошел координационный комитет с участием представителей инженерных войск стран СНГ. На нем обсуждались вопросы совместной подготовки военных кадров.
В Гродно открыли восстановленное здание областной филармонии.
Ремонтные работы здесь велись в течение почти семи лет. В итоге такой современной базы и концертного зала, который масштабами приближается к лучшим европейским площадкам, не имеет ни один областной центр страны. Здесь установлена модернизированная световая и звуковая аппаратура. Идеальную акустику обеспечивают уникальные для нашей страны звуковые панели.
Гродненские студенты впервые отправятся на работу в Молдову.
В регионе уже сформирован сельскохозяйственный отряд, который будет задействован на уборке урожая в южной республике. Молодые люди будут собирать персики, сливы и виноград. Ожидается, что их трудовой семестр продолжится почти месяц.
В свободное от работы время молодежи предложат развлекательную программу. Будут организованы многочисленные спортивные и интеллектуальные турниры.
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