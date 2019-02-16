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Дайджест событий Могилева
В Могилеве стартовал масштабный проект по разгрузке центральных улиц. Социальные учреждения области подвели итоги деятельности. День памяти воинов-интернационалистов и 30-летие вывода советских войск отмечены митингом. Дайджест событий из восточного региона страны.
Снять нагрузку с центральных улиц областного центра. В Могилеве начали реализацию крупного государственного инвестпроекта стоимостью почти 100 млн рублей - трассы, которая дополнит улицы города еще одним въездом со стороны столицы. Это четырехполосная магистраль длительностью почти 7 км. Новое шоссе будет построено от въездной арки, обойдет микрорайон Казимировку через областную больницу и выйдет на дорожное кольцо улицы Космонавтов. Над железной дорогой будут построены переезды высотой с трехэтажный дом. Завершить проект планируется до 2023 года.
Управление по работе, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома подвело итоги деятельности за год. Победителем конкурса на лучшее учреждение стали коллеги из Белынич. По-прежнему среди приоритетных задач для службы остается содействие трудоустройству. В том числе - интеграция в рабочую деятельность инвалидов, тех, кто вышел из исправительных учреждений, родителей многодетных и неполных семей. Снижение вдвое напряженности на рынке труда признано лучшим достижением года.
День памяти воинов-интернационалистов и 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Могилев отметил митингом-реквиумом у памятника тем, кто не вернулся живым с той войны. Он олицетворяет собой образ матери, которая не дождалась своих сыновей домой. За 10 лет СССР во время войны потерял в Афганистане более 15 тысяч воинов, не вернулись живыми на родину и почти 800 белорусов. Минутой молчания участники митинга почтили память коллег и соотечественников. К памятнику легли тысячи цветов.
Мягкий, съедобный и даже деревянный - около трех десятков букварей ко Дню рождения книги, с которой все начинается, представили на суд жюри юные жители Могилева. К такому необычному творчеству детей и их родителей призвал конкурс Центральной библиотеки, которая в финале специально подготовила онлайн-мост между белорусским городом и давними друзьями - одной из библиотек Санкт-Петербурга.Никто из участников онлайн-конкурса не остался без подарка.
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