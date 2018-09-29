Дайджест событий Витебского региона

В Витебской области реализуется крупный инвестпроект по строительству современного свинокомплекса. Первая очередь уже сдана. Населяют его свинки элитных пород датской и голландской селекции. Инвестируют спонсоры и в будущее нации. В Витебском детском доме на спонсорские средства построена современная футбольная площадка с искусственным покрытием. Теперь местные команды имеют отличные условия для тренировок. Об этих и других событиях из жизни северного региона расскажет Ольга Масловская.

Свинок элитных пород датской и голландской селекции выращивают в Чашницком районе. Свинокомплекс в деревне Шарковщина - результат реализации инвестпроекта. Заброшенную ферму по выращиванию крупного рогатого скота модернизировали, а животноводческий профиль изменили. Сейчас сдали первую очередь реконструкции, пока здесь 8 тысяч голов. В планах - 16 тысяч. К заезду очередной партии животных готовят еще одну площадку. Оптимальная температура, влажность, освещение и нужное количество кормов - все под контролем автоматики.

В Городке сдали в эксплуатацию многоквартирный дом. Возведен он в молодом и перспективном микрорайоне. 40-квартирное здание выросло буквально на глазах. От закладки фундамента до ввода в эксплуатацию прошло около 10 месяцев. Генподрядчику – Шумилинскому ПМК - удалось не только раньше закончить работы, но и удешевить квадратный метр, благодаря отечественным строительным материалам. В планировке пятиэтажного дома - 1- и 2-комнатные квартиры. Строители поработали и над их отделкой.

В ближайшее время в Городке начнут возводить еще один дом. Также часть земель выделена под индивидуальное строительство.

В Лепеле открыли мемориальную доску Алексею Данукалову. Командир партизанской бригады, Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны был одним из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Витебской и Смоленской областей. За годы войны бригада "Алексея" разгромила более 20 вражеских гарнизонов, взорвала около полусотни поездов, уничтожила три сотни автомашин с живой силой и военными грузами. Символически, что мемориальную доску установили в райцентре на улице, которая названа в честь Данукалова, на здании одной из городских школ.

В детском доме Витебска открыли новую площадку для занятий мини-футболом. Она построена за спонсорские средства. Участие в благотворительной акции "Делай добро!" приняли более 50 организаций и частных лиц. Новая площадка для занятий мини-футболом соответствует современным требованиям. Искусственный газон, забор. Рядом комплекс тренажеров для развития силы и выносливости.

Воспитанники детского дома - фанаты местного футбольного клуба "Витебск", часто поддерживают игроков на трибунах. К тому же они сами организовали две футбольные команды. Теперь есть все условия для плодотворных тренировок.