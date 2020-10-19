День защитника Украины - праздник, имеющий политическую окраску: ему лишь 6 лет

Еще один марш на неделе прошел в Киеве. День защитника Украины - праздник сравнительно новый, как, впрочем, и большинство праздников в Украине, имеющих политическую окраску: ему лишь 6 лет. Местные идеологи требуют считать, что страна большую часть своей истории была оккупирована. В годы же Великой Отечественной украинцы будто бы с ужасом наблюдали, как на их земле воюют два злодейских режима: ну, может, иногда только участвовали в боях в качестве третьей силы. Рождаются в этой связи какие-то совершенно несуразные конструкции - вроде Украинского фронта будто бы состоявшего из одних украинцев и к Советской армии имевшего самое косвенное отношение.



Марши в День защитника Украины проводят преимущественно крайне правые и даже открытые неонацисты, вроде бойцов "Нацкорпуса". В качестве символики здесь используют не только госфлаги, но также скандинавские руны и, в частности, вольфсангель - "волчий крюк", который принят в качестве символа у европейских неонаци.

Встречались тут и бело-красно-белые флаги: у белорусских демократов давние взаимные симпатии с украинскими крайне правыми. Хотя День защитника должен был заменить 23 Февраля, он остается важной датой в основном для националистов разной степени радикальности. Вот и теперь в марше приняло участие несколько тысяч идеологически мотивированных радикалов.







Националистическая истерия - лучший способ заглушить общественное недовольство экономическим кризисом: отряды неонаци, например, регулярно избивают на улицах представителей оппозиционной "Партии Шария". А недовольство украинцев крепнет. Кризис и карантин нанесли серьезный удар по местной экономике.

Премьер Шмыгаль недавно объявил, что через 15 лет пенсии станут анахронизмом: украинский бюджет их выплату просто не потянет. В стране растет число нищих и бездомных: в одном Киеве сейчас насчитывают около 50 тысяч бомжей.

