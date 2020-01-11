Девять младенцев появились на свет 7 января в Бресте

Детей поздравила православная епархия. Свои первые в жизни подарки получили пять мальчиков и четыре девочки. Благотворительная акция уже стала рождественской традицией. Детей благословили и вручили иконы Божьей Матери. Подарки получили и молодые мамы. Для большинства из них это первый ребенок. Интересно, что наши предки верили: дети, которые родились на Рождество, будут счастливые. За прошедший год в Брестском областном родильном доме приняли 5157 родов. На свет появились двести девятнадцать двойняшек и одна тройня. Современное оборудование позволяет выходить даже самых маленьких новорожденных - весом всего шестьсот граммов.



