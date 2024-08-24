Диалог с ближайшими партнерами Беларуси и разговор о семейных ценностях с посланниками веры - о неделе Президента в рубрике "Время Первого"

Европе нужен новый договор о мире. Эти слова нашего Президента прозвучали на встрече с послом Святого Престола. Но услышать впору всем на Западе. Позиция Беларуси по безопасности созвучна не только с позицией Ватикана, но и Китая. И Минск, и Пекин выступают с поддержкой мирного урегулирования конфликтов. Хотя на неделе была тема, о которой говорили в белорусской столице даже больше. Главный крен состоявшихся переговоров, в том числе с премьером Госсовета КНР, - в экономику.

У Александра Лукашенко прошло сразу несколько важных встреч по международной линии. Именно руководствуясь экономическим интересом, МИД верстает график президентских визитов на ближайшее полугодие. Они впереди. Новые подробности прошедших переговоров с Китаем, Пакистаном и Святым Престолом - в нашей рубрике "Время Первого".

Щепетильный подход к встрече гостей - это очень по-белорусски. Даже красную ковровую дорожку на пороге Дворца Независимости кладут не на глаз, а по сантиметру. Визит премьера Госсовета Китая - важный.

Высокий гость не факт что заметит, но нельзя не заметить, что Минск и Пекин серьезно придерживаются плана развивать всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство.

В этот раз для фотографирования выбрали не совсем привычную локацию. У Президента и высокого гостя вид на зимний сад, правда, не сильно рассмотришь из-за прессы, они как раз сейчас "пристреливаются".

Некоторые китайские коллеги прибыли в Минск со своим стулом. Ожидание порой - время. А с такой опорой лучший кадр - точно твой. Посидели, побежали, поснимали - такой режим работы у репортеров всех стран.

Не меньше чем сами участники к переговорам готовятся переводчики - работают синхронно. Надо не только слышать слова, но и понимать тему. Это полное погружение в специфику двусторонних отношений и готовность к экспромтам.

Президента легко переводить, в том числе работая на синхронном переводе, потому что у него размеренный темп речи, он очень подходит для перевода. Александр Григорьевич очень любит цитировать своего доброго друга - Председателя КНР Си Цзиньпина. Когда переводишь цитаты на язык оригинала, здесь требуется их знать наизусть, потому что небольшие отклонения будут не совсем красиво смотреться. Анастасия Семашко, переводчик





Как сказал Председатель Си Цзиньпин, мы вместе смотрим в будущее, а не на текущие сложности, решений всегда больше, чем проблем. Мудро. Встречаясь в июле в Астане, мы договорились, что во время Вашего визита в Беларусь на уровне правительств сможем обсудить все конкретные вопросы сотрудничества и найти решения. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Сам Ли Цян работает на посту премьера Госсовета больше года. В СМИ его называли восходящей звездой китайской политики, отмечали опыт и знания в экономике и технологиях. Кстати, Ли Цян считается одним из ближайших соратников лидера КНР.

А наш Президент называет Си Цзиньпина не иначе как другом.

Самая актуальная задача для Беларуси и Китая - поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Я готов с белорусскими коллегами полноценно реализовать договоренности двух стран на высшем уровне и в дальнейшем наращивать наше взаимовыгодное сотрудничество на благо наших стран и народов. Ли Цян, премьер Государственного совета Китая

То, что в планах Минска и Пекина реализация инвестпроектов стратегического уровня на миллиарды долларов - не удивляет. А вот один из белорусских министров при знакомстве впечатлил гостя. "Самый высокий", - сказал Ли Цян.

С высоты государственного опыта в том числе в кулуарах глава белорусской дипломатии по горячим следам делится подробностями атмосферы встречи.





Абсолютно дружеская, доброжелательная атмосфера, которая бывает между старыми добрыми друзьями, когда смотрят единым взглядом и на международную повестку, готовы друг другу помочь и решать все вопросы текущего характера. Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

И о том, почему белорусско-китайская дружба кое-кому колет глаза. То и дело вбросы о шероховатостях в сотрудничестве.

Во-первых, им завидно, что такие отношения есть у Беларуси с Китаем. Второе, они недовольны, как развивается Китай, как растет международный авторитет Китая, готовы сделать подножку при продвижении их интересов в международном контексте. И, конечно, это те люди, которые не любит Республику Беларусь и не хотят, чтобы у нас были такие серьезные, сильные, мощные друзья. Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

Впереди были еще переговоры в правительстве, но для гостя небольшая экскурсия. В фотогалерее глаз цепляют кадры с Си. Кажется, мелочь, но журналисты скажут, что показательно: Ли Цян попросит первого вице-премьера Снопкова не выходить под дождь, провожая.

Международная неделя у Лукашенко - это во многом и эхо переговоров с коллегами-лидерами в Астане. Тогда предметно и долго общались не только с главой Китая.

Дорожная карта, ревизия правовой базы, поддержка на международной арене - пакистанский спикер в курсе договоренностей, парламентарии будут содействовать.

Согласитесь, что товарооборот между высокотехнологичной Беларусью и такой страной в 200 с лишним миллионов человек, я бы сказал, даже мизер. Поэтому надо углублять и расширять по номенклатуре наш товарооборот. Мы готовы удовлетворить ваш интерес во время этого визита и представить Беларусь по всем направлениям. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Ловим момент - второй подход к министру, чтобы узнать о предстоящих планах Президента. А вдруг ответит без дипломатии.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков рассказал, что готовится визит Президента в Пакистан к концу года. Еще отметил, что в свое время будет информация о других визитах. "Очень много визитов, очень много договоренностей, очень много предложений. Будем выстраивать график Президента", - сказал министр.

Я очень надеюсь, что ваш Президент посетит Пакистан в самое ближайшее время, мы, конечно, примем его с теплотой. Президент Беларуси очень открытый, добрый, он настоящий. Сардар Аяз Садик, спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана

Не знаем, насколько на встрече в кабинете звучали вопросы безопасности, но из своего отношения к этой теме спикер не делал секретов.

Мое главное устремление одно - движение к миру. Речь не только про Украину, речь о ситуации в Газе, Палестине. Все наши устремления лишь за мир. Сардар Аяз Садик, спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана

Александр Лукашенко - политик, который и сегодня, несмотря ни на что, предлагает украинцам говорить на языке мира. Позиция Беларуси по безопасности созвучна не только с позицией Китая, но и с позицией Ватикана.

Позиции абсолютно созвучны. И это показывает конфликт в Украине, где мы занимаем практически одинаковую позицию. Я с Вами абсолютно согласен, мы давно об этом говорим: Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем (как бы мы ни плакались, живем неплохо), нам нужен новый договор о мире, нужен новый мир, если можно так сказать, в Европе. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Все игроки этого процесса должны собраться", - сказал Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич. И Ватикан приложит все свои усилия, чтобы найти мирное решение, которое всегда трудное, но только мирный путь может привести к результатам, считает он.

"Сам Папа лично против санкций, потому что санкции не решают вопрос, который нам нужно сегодня решить, - говорит он. - Конечно, не все государства согласны, каким путем идти. У Ватикана нет санкций. У Ватикана есть разговор. И только мирным путем: садиться за стол и решать тяжелые вопросы, искать решение. В истории Ватикан тоже делал много раз с разными государствами. Сейчас Ватикан остается открытым. Папа неоднократно об этом говорил. Мы продолжаем нашу работу, более гуманитарную, но мы в контактах со всеми государствами, этот вопрос поднимаем и настаиваем на мирном решении всех конфликтов".

Одно из фото в галерее напоминает о теплой встрече Батьки и Папы в апостольском дворце в Ватикане. Очередное теплое рукопожатие может случиться и во Дворце Независимости.

В прошлый раз Президент и понтифик обменялись ручками. Ватиканская памятна тем, что именно этим пером Бенедикт XVI отрекся от папского престола.





Папа готов всегда приезжать в любую страну, особенно, где живут католики. Для этого нужны тоже и условия, подготовка. Я думаю, что придет время, когда это будет сделано, когда это осуществится. Я знаю, что Папа уже приглашен. Еще нужно время для подготовки. Мне Президент сказал, что очень важно встречаться, он уважает Папу. И Папа мне тоже сказал, что хочет помочь этому государству. И уже существует контакт, диалог в письменном виде. Я думаю, что будет время, когда появится возможность встречи. И Папа будет тоже тут. Город Минск красивый в Беларуси. Анте Йозич, Апостольский нунций в Беларуси

Не католический, а православный праздник на этой неделе был на слуху - Преображение Господне, в народе - Яблочный Спас. Самые аппетитные - в саду Дворца Независимости. Журналисты не удержались и попробовали яблочки.

Безоблачный Яблочный Спас - значит, теплая сухая осень. Уж не знаем, кому и чему больше верит вице-премьер Сивак - приметам или синоптикам, но в ожидании совещания на старте недели его волновала не только и не столько обсуждаемая транспортная тема.

Тревога присутствует, когда жара, прогнозируется до 35 градусов. Граждане должны это ощущать, я имею в виду определенную ответственность, когда такой возможен перепад температур, воздержаться от похода в лес. Пока прогноз - шквалистый ветер. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Гомельской области

Жара и температурные скачки могли бы грозить новым ураганом, но вылились в подтопления на западе страны. На юге же завершается работа с последствиями большой стихии.

Те задачи, которые поставлены распоряжением Президента, выполняются и выполняются досрочно. В этой части проблем не видим. Самое сложное прогнозировалось - навести порядок в лесоповалах, но темп, который набрали предприятия лесного хозяйства, позволяет говорить, что задача к 1 декабря будет выполнена. Можно сказать, что мы последствия ликвидировали, потому что энергосистема свою задачу выполнила. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Гомельской области

Ждать ли "бури"? В понедельник со стопроцентной вероятностью на этот вопрос не ответил бы никто. Правительственная рутина? Оказалось, все-таки нет.

Как мы всегда говорим, Беларусь - государство для народа. Поэтому все решения должны приниматься в интересах людей. И одной из наших приоритетных задач было и остается обеспечение граждан жильем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Вопрос номер один - упрощение процедур строительства и кредитования жилья. Этот эффект должны дать предложения правительства. Президент требует: без бюрократии. Без каши и волокиты должно быть и у ремесленников

Нужно точно определиться, кто они такие и какой должны платить сбор.

Мы исходим из того, чтобы сохранить те виды деятельности, их, конечно, станет меньше - самобытной нашей ремесленной: производство пряжи, различное производство изделий с национальными мотивами из камня и дерева или ковка. Вот такие виды останутся, наши граждане смогут заниматься спокойно. Все остальные виды деятельности перейдут в разряд самозанятых. Или, если есть желание, стать ИП. Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси

Все шаги, которые мы продекларировали и дальше будем озвучивать и подписывать, это пусть маленькие шаги, но по упрощению подходов по увеличению объемов строительства жилья. Это еще не все документы, часть из них готовится. Но основной результат совещания - это то, что мы договорились до конца года разработать единый системный документ, который будет определять подходы к господдержке при строительства жилья. Скажем так, мы сделаем господдержку более концентрированной для тех граждан, которые действительно в этом нуждаются. Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси