3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
"Дипломатия в Беларуси" скоро на телеканале "Беларусь 1"
Искусство договариваться было и остается одним из самых ценных качеств мировой геополитики. Да, в каждом уголке планеты, в каждом государстве свои законы, нюансы и особенности. Но есть один незыблемый постулат, который объединяет всех, - это общечеловеческие ценности.
Насколько отчетливо сейчас мы, белорусы, ощущаем ценность мира! Память народа и государства-основателя Организации Объединенных Наций остается живой и востребованной. В Минск едут говорить и договариваться по самым сложным вопросам региона и даже шире - в формате Мюнхенской конференции политические элиты искали межконтинентального спокойствия.
Все течет, все изменяется. И Москва не сразу строилась, и железные занавесы звенели обломками, и росчерк пера в Вискулях, наоборот, возводил новые границы. У независимых и суверенных свой путь, на котором приходится снова и снова доказывать свою состоятельность.
Голос государства - дипломатическая служба. О становлении и развитии белорусской внешней политики готовится большой материал. 22 января после "Панорамы"на "Беларусь 1".
Президент
Все
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Политика
Все
Общество
Все
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
Как ремонтируют путепровод на ул. Ваупшасова в Минске и когда будет сдан объект
Стартовал 14-й сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси"
Те же профи, только в профиль: аналоги WorldSkills с белорусской и российской пропиской
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов