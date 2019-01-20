"Дипломатия в Беларуси" скоро на телеканале "Беларусь 1"

Искусство договариваться было и остается одним из самых ценных качеств мировой геополитики. Да, в каждом уголке планеты, в каждом государстве свои законы, нюансы и особенности. Но есть один незыблемый постулат, который объединяет всех, - это общечеловеческие ценности.

Насколько отчетливо сейчас мы, белорусы, ощущаем ценность мира! Память народа и государства-основателя Организации Объединенных Наций остается живой и востребованной. В Минск едут говорить и договариваться по самым сложным вопросам региона и даже шире - в формате Мюнхенской конференции политические элиты искали межконтинентального спокойствия.

Все течет, все изменяется. И Москва не сразу строилась, и железные занавесы звенели обломками, и росчерк пера в Вискулях, наоборот, возводил новые границы. У независимых и суверенных свой путь, на котором приходится снова и снова доказывать свою состоятельность.