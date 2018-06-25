Болеть вместе интереснее и веселее. Это знают все футбольные фанаты. В разгар мундиаля их постами и фото переполнены социальные сети. Интересный снимок появился и в Instagram российского премьера. Дмитрий Медведев следил за матчем своей сборной в Минске вместе с коллегой Андреем Кобяковым как раз после прошедшего в белорусской столице Высшего Госсовета Союзного государства.