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Дмитрий Рабцевич и Юрий Воскресенский о субботнем разговоре с президентом и личных планах

Эксклюзив. Нашим журналистам сегодня удалось переговорить с двумя участниками вчерашней встречи. Как стало известно, директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому сегодня была изменена мера пресечения. Мы спросили у них о вчерашнем разговоре и личных планах (видео).



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