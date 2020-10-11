Дмитрий Рабцевич и Юрий Воскресенский о субботнем разговоре с президентом и личных планах

Эксклюзив. Нашим журналистам сегодня удалось переговорить с двумя участниками вчерашней встречи. Как стало известно, директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому сегодня была изменена мера пресечения. Мы спросили у них о вчерашнем разговоре и личных планах (видео).