Два грибника заблудились в лесах Минской области в эти выходные

На поиски любителей тихой охоты выезжали бригады спасателей. Один мужчина потерялся в лесу недалеко от деревни Боровец Крупского района. Он отправился по грибы накануне в восемь утра. В два часа он самостоятельно вышел из леса на звук сигнала. Логойские спасатели также искали грибника. Ближе к обеду мужчина самостоятельно вышел из леса. Медицинская помощь не понадобилась.



Специалисты советуют: если вы не уверены в местности, лучше не отправляться в лес одному. Прежде чем отправиться по грибы, следует сообщить родственникам либо знакомым про свой маршрут и время возвращения из леса.