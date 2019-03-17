Движение "Желтые жилеты" сформировалось в большую и острую проблему для Франции

Не получается залечить раны и у Франции. В эту субботу движение "Желтые жилеты" окончательно сформировалось в большую и острую проблему для Пятой республики. 18-й раз обиженные жители Парижа и других городов вышли протестовать против экономической реформы и президента Эммануэля Макрона.



Тот, напомним, заявил, что не будет разговаривать с нарушителями спокойствия, "ведь и так пошел на серьезные уступки". Тем временем свое совершеннолетие пикетирующие отметили "с огоньком" - сожгли несколько магазинов, ларьков, машин и подрались с полицией.



82 человека арестованы, 11 получили ранения. Спасатели в последний момент достали из горящего здания мать с ребенком. Стражи порядка и адепты беспорядка разошлись, что боксеры, по углам до следующего раунда. А провести его обещали "жилеты" уже в следующую субботу. Фраза "Париж - город огней" все больше размывается желтым цветом.