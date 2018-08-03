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Дворец искусств презентует шесть выставок
Одна из них посвящена юбилею белорусского скульптора Виктора Минко. Он в этом году отмечает 50-летний юбилей. Излюбленное направление мастера - сюрреализм. Основной материал, с которым работает творец, - бронза. В авторской экспозиции почти 20 лучших скульптурных композиций, выполненных художником за весь период своей творческой деятельности.
Скульптурную выставку Виктора Минко в галерее Белорусского союза художников можно посетить до 12 августа.
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