Дворец искусств презентует шесть выставок

Одна из них посвящена юбилею белорусского скульптора Виктора Минко. Он в этом году отмечает 50-летний юбилей. Излюбленное направление мастера - сюрреализм. Основной материал, с которым работает творец, - бронза. В авторской экспозиции почти 20 лучших скульптурных композиций, выполненных художником за весь период своей творческой деятельности.