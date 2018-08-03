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Единственный в Беларуси кукурузный лабиринт начал второй сезон
Развлекательный квест в этом году изменился - увеличились размеры и рисунок лабиринта, посетителям предлагают разнообразные уровни сложности и интересные интерактивные задания на знание сказок и мифов.
Общая протяженность дорожек - 3,5 километра. Время для прохождения квеста не ограничено. Также в парке развлечений "Кукуполис" можно поиграть в настольные игры, попробовать экопродукты или покормить животных в контактном зоопарке.
Парк развлечений будет работать до сентября. В прошлом году его посетили свыше 10 тысяч человек и не только из Беларуси - гости из России, Украины, Литвы, Польши.
Каникулы необходимо проводить активно. В прошлом году семья Корсаковых до "Кукуполиса" не доехала, в этом году в компании гостей из Вашингтона все же решили протестировать лабиринт и проверить свою интуицию. Буквально две минуты и дружная компания разошлась по запутанным зеленым дорожкам.
Именно Америка - родина кукурузных лабиринтов. Это излюбленная осенняя традиция местных фермеров. В прошлом году, вопреки скептикам, Александр Пожаренко воплотил эту заокеанскую мечту здесь, в Дзержинском районе. Как только стебли достигли необходимой высоты, парк развлечений снова открыл двери для посетителей.
Изменился и рисунок лабиринта. В прошлом году гости "Кукуполиса" блуждали среди городов Беларуси, в этом году с высоты птичьего полета - башни сказочного замка.
После прохождения лабиринта гостям парка предлагают поучаствовать в других развлечениях: попробовать экопродукты, поиграть в настольные игры или познакомиться с обитателями "Кукуполиса".
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