Екатерины Молибошко отметила вековой юбилей и делится секретом долгожительства

Движение - это жизнь. Такой секрет долгожительства Екатерины Молибошко, которая живет в Бресте и недавно отметила вековой юбилей. У женщины богатая биография, в том числе с трагическими нотками. Родилась в многодетной семье, во время Великой Отечественной войны из 11 детей в живых остались только она и брат. Но свой 100-летний день рождения Екатерина Молибошко отмечает не одна. У нее сын и дочь, четверо внуков и четверо правнуков. Да и детей у Екатерины Михайловны было значительно больше: по образованию она педагог. Преподавала математику в школах Слуцка, Барановичей, Молодечно и Бреста.