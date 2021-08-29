Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров о том, с каким багажом Украина подошла к юбилею независимости

А с чего все начиналось? В наследство от СССР Киеву достались мощная промышленность и развитое сельское хозяйство. Кроме того, в последние годы пребывания в составе Союза Украина достигла пиковых показателей по численности населения. Все это давало хорошие стартовые позиции молодой стране, однако ей не удалось реализовать перспективный потенциал.

С каким багажом Украина подошла к юбилею независимости? Своим мнением поделился известный украинский политик, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Попробуем сравнить, а что за 30 лет произошло с Украинской ССР, которая по своему научно-техническому потенциалу, промышленному потенциалу, аграрному потенциалу была крупнейшей страной в Европе. Потребление, производство электроэнергии уменьшилось в 3 раза. О чем это для любого промышленника говорит? Прежде всего - о кризисе в промышленности, производство стали уменьшилось более чем в 3 раза, мы входили в десятку производителей стали. То есть, это что означает? Что не потребляет машиностроение, его просто нет. Не строим ни кораблей, ни самолетов, ни вагонов, ни поездов, ни рельсов - ничего. То есть, резко сократили потребление и производство стали.

Продолжительность жизни у нас упала. В советское время у нас было где-то 74 года для мужчин, 84 - для женщин. Сейчас у нас порядка 63 года для мужчин и где-то порядка 74 для женщин - то есть, 10 лет жизни отняли у своих же граждан. По смертности Украина занимает 1 место. Если оценить доходы на душу населения, то у нас самая бедная страна в Европе, а если сравнить ВВП на душу населения, то у нас в 2 раза ниже, чем в Беларуси доход.

Разрушена система здравоохранения, реформы, которые проводили американцы, а, в частности, американская гражданка, некая санитарка Ульяна Супрун, вот за 3 года практически полностью разрушили систему здравоохранения в Украине. И вернемся к миграционному вопросу. Вот за этот промежуток времени после переворота примерно 10 миллионов человек покинули Украину. Это что? Почему они покинули, если хорошая жизнь у нас? Вот как Зеленский разглагольствует, что у нас свобода, хорошая жизнь? Так почему уехали? Большая часть уехала в страны Европы на какие-то там низкоквалифицированные работы.

Права человека и свобода. Закрываются телеканалы. Страна.ua - популярный у нас сайт закрыт, заблокирован.

А толпы нацистов, которые находятся на содержании у того же Зеленского, получают деньги, ходят угрожают, поджигают квартиры, стреляют из гранатометов по оппозиционным изданиям. Запад этого не видит.

В НАТО и в ЕС мы абсолютно никому не нужны. До 2013 года на 24 % в структуре нашего экспорта была высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью, сейчас она упала до 4 %. Разве непонятно? Грибы, ягоды, кукуруза, рапс, ячмень да чушки металлические, всякие полуфабрикаты - вот наша продукция, которую мы стали экспортировать. То есть, Запад поставил точку на Украине как на высокотехнологичной стране.



Жизненный уровень украинцев упал в 3-4 раза. Не у всех. Ближайшее окружение вот этой хунты, у них уровень жизни вырос, им все нравится, а вот народ, к сожалению большому, особенно в глубинке, в провинции, страдает от высоких цен, от высоких тарифов, от неустроенности жизни, от процветания рэкета, бандитизма, коррупции. Все это в совокупности в современной Украине есть, и все это мешает жить, развиваться, но прежде всего ей мешает жить и развиваться американский марионеточный режим, который исполняет одно только задание, которое американцы ставят перед своими марионетками, - превратить Украину в антиРоссию".