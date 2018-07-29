Эту неделю в Беларуси ознаменовал запуск нескольких громких проектов

Сразу две области - Минская и Витебская - попали в топ информагентств. Под тэгами #апк и #калий можно было увидеть фамилии Чан Чжэньмина - председателя правления корпорации CITIC GROUP - и Михаила Гуцериева - главы Славкалия. Приезд в нашу страну крупнейших инвесторов из Китая и России как раз и связан с продолжением реализации масштабных проектов.

CITIC GROUP запускает в Беларуси высокотехнологичный агропромышленный комплекс нового поколения. Первый камень будущего завода заложили в пятницу в Пуховичском районе. Набирает обороты и проект Славкалия - строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в Любанском районе. Уже к концу этого года будут сданы сразу несколько объектов. Все эти проекты на личном контроле у Главы государства. Более того, были его инициативой. И таких примеров много, когда какие-то объекты и даже продукты еще вчера были идеей Президента Беларуси, а сегодня стали национальным достоянием.

Взять хотя бы такой... Давняя мечта Александра Лукашенко - народный автомобиль! Теперь у нас есть свой завод в Борисове по выпуску "джили". Кстати, воплотить президентскую мечту помогли китайские партнеры, все тот же CITIC GROUP. Да, таких примеров действительно множество. Но наш обозреватель Илона Красутская расскажет о самых последних. Конец этой недели она провела в разных уголках страны, где и пообщалась с представителями списка "Форбс" и крупнейшей корпорации Китая.

Неоднократно мы рассказывали о продуктах, которые выпускаются под брендом "Президент", и о знаковых объектах, которые еще вчера были идеей Главы государства, а сегодня стали национальным достоянием. Дворец Независимости, обновленный стадион "Динамо" и все самое вкусное и полезное: натуральные шоколад, хлеб. И даже эксклюзивный крепкий напиток. В топе ноу-хау (с подачи Главы государства) на этой неделе появилось еще несколько новинок.

Забегая вперед, скажем: не все из них можно попробовать на вкус, но деньги и здоровье эти объекты уж точно приносят. Первая локация - Оршанский район, который уже год живет в режиме перезагрузки. Новый облик региона и укрепление экономических показателей - следствие поручений Главы государства по следам одной из рабочих поездок.

На неделе, говоря по-народному, здесь открыли суперферму. Впрочем, это известное требование Президента: 2018-й ознаменован не только Годом малой родины, но и реконструкцией и возведением молочно-товарных ферм и обеспечением их качественными кормами. В Оршанском районе, например, запустили масштабную программу развития молочной отрасли. Сотрудники фермы в деревне Стайки даже вспоминать не хотят как было до. Теперь это современный комплекс. Площадки для выгула животных, доильный зал, новые сенажные траншеи. Красивая картинка - словно с билбордов рекламы молока.

О новом этапе развития аграрного сектора страны (с подачи Главы государства) говорили чуть более месяца назад во время посещения агрохолдинга "Купаловское". На его примере Александр Лукашенко предложил создать интегрированную структуру с полным циклом производства, переработки и реализации продукции. Словом, продемонстрировать, каким должно быть АПК-производство XXI века.

Только за последние две пятилетки в развитие агроотрасли страны государство вложило свыше 40 миллиардов долларов. Результат очевиден: "Сделано в Беларуси" - это уже тотальное доверие к качеству. Ценят наши продукты именно за натуральный состав. Зеленый свет и нашей молочке, и мясной продукции дал даже Китай. Огромный рынок, но уж действительно для избранных. В середине августа министр сельского хозяйства снова отправится в Китай на встречу с производителями и переработчиками. Беларусь предлагает новый проект, стратегический партнер только за.

За всеми этими результатами - многочасовые переговоры, выстраивание прочных отношений. В помощь и личная дружба лидеров Беларуси и Китая. Главы государств ежегодно обмениваются визитами и проводят двусторонние встречи на полях различных саммитов.

Пожалуй, стоит отметить, что китайский капитал присутствует если не во всех, то в очень многих сферах экономики Беларуси. Наши стратегические партнеры построят в Пуховичском районе и высокотехнологичный агропромышленный комплекс нового поколения. Первый камень будущего завода заложили в пятницу. Специализация предприятия - переработка зерна и производство кормов, в год там планируют перерабатывать до четверти миллиона тонн зерна. Указ о строительстве новых объектов ранее подписал Президент. Реализует проект крупнейшая корпорация Китая и давний партнер нашей страны CITIC GROUP. Высокая доля готовой продукции пойдет на экспорт - в Россию, Европу и Китай. Первое производство заработает уже через три года. А спустя 15 лет на участке в 160 гектаров вырастут более трех десятков объектов. Новый завод обеспечит работой почти тысячу белорусов.

Впрочем, это не единственный проект. CITIC GROUP причастна к открытию завода по выпуску автомобилей "джили". Компания участвовала и в модернизации белорусских цементных заводов, и Оршанского льнокомбината.

Кстати, CITIC GROUP поставляет оборудование и для одного из самых масштабных калийных проектов страны - Нежинского горно-обогатительного комплекса. Китай, к тому же, финансирует этот проект. Еще один инвестор - Славкалий. Во главе компании стоит один из самых ярких бизнесменов России Михаил Гуцериев. Строят ГОК в Любанском районе, на месте Старобинского месторождения, одного из крупнейших в мире.

Проект масштабный - стоимостью два миллиарда долларов - под контролем Главы государства. Ход строительства Александр Лукашенко часто обсуждает во время личных встреч с инвестором.

Максимум за 4 года Славкалий рассчитывает запустить горно-обогатительный комплекс в Беларуси. Уже к концу этого года на объекте сдадут 1-й пусковой комплекс понижающей подстанции на 100 кВ "Нежинская" и подъездную дорогу к ГОКу длиной почти 4 км. Завершится и реконструкция железнодорожной станции "Уречье". Инвесторы сделали и первый шаг в развитии социальной сферы: строится жилье, инфраструктурные объекты - в целом, меняется облик всей Любанщины.

Глава Славкалия Михаил Гуцериев – фигура заметная во всех отношениях. Крупного бизнесмена из списка "Форбс" студенты бизнес-школ во всем мире считают воплощением успеха. А деловое сообщество восхищается масштабом и разнообразием его проектов. Калий, нефть, ай-ти, медиабизнес и, конечно, благотворительность. Гуцериев, к тому же, поэт. Песни на его стихи исполняют многие звезды российского шоу-бизнеса.

С запуском своего калийного проекта в Беларуси Гуцериев стал частым гостем в нашей стране. Почти в плюс 30 в деловом костюме прямо на стройку, такой подход во всем у человека-перфекциониста.

Найти свое призвание если не в калийной сфере, то в спорте смогут юные белорусы. За здоровьем и громкими победами приглашает мальчишек хоккейный клуб "Локомотив Орша". Наконец, сбылась мечта: в городе появилась своя ледовая дружина. Тренировочная база - Ледовая арена в Орше - одна из самых больших в стране, рассчитанная на три с половиной тысячи зрителей. Построена по поручению Президента.

Пока в основном составе игроки из разных городов Беларуси и России, но за 5-6 лет здесь рассчитывают вырастить достойную смену - при клубе работает детская школа хоккея. Оршанский "Локомотив" получил эмблему и уже заявился на участие в Кубке Салея. Команда планирует выступать также в Открытом чемпионате Беларуси в Экстралиге.