Еще один житель Беларуси попал в Книгу рекордов Гиннесса. Силач, бобруйский спасатель Евгений Лось получил официальное удостоверение, что теперь он самый сильный человек на планете. За минуту он отжался на брусьях 67 раз и значительно превзошел бывшее достижение американца.