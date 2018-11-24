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Евгений Лось получил официальное удостоверение, что теперь он самый сильный человек на планете

Еще один житель Беларуси попал в Книгу рекордов Гиннесса. Силач, бобруйский спасатель Евгений Лось получил официальное удостоверение, что теперь он самый сильный человек на планете. За минуту он отжался на брусьях 67 раз и значительно превзошел бывшее достижение американца.

Что вдохновляет спортсмена и когда ожидать новый рекорд, узнал Андрей Ястребов (видео).

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