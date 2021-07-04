Ежегодный фест в честь Матери Божией Будславской прошел на неделе в Мядельском районе

На неделе католики нашей страны прославляли небесную покровительницу Беларуси, молились о благополучии в стране и мире. Тысячи паломников собрались в агрогородке Мядельского района на ежегодный фест в честь Матери Божией Будславской. Это одна из самых почитаемых католических икон. О ее чудесах известно далеко за пределами нашей родины.

Праздник состоялся, несмотря на трагедию, которая произошла с домом иконы: в мае Будславский костел перенес пожар. Памятник архитектуры признан историко-культурной ценностью и наделен статусом санктуария. Сейчас католическая община совместно с государством ведут работы по восстановлению сакральной ценности. Присоединяются к этому как верующие, так и просто неравнодушные люди. О том, как огни сердец устраняют последствия огня реального пожара, репортаж Инны Пилевич.

Крест из балок и меди уничтоженной крыши Будславского костела - как символ веры и скорби, напоминание о пожаре, поразившем католическую святыню в мае. У креста верующие читают молитвы о восстановлении дома покровительницы Беларуси - Матери Божией Будславской. Также в качестве добровольного пожертвования приобретают фрагменты, которые некогда были частью сакрального памятника.











Пожар не смог потушить огонь в сердцах. Аварийное состояние костела не помешало состояться ежегодному Будславскому фесту. Хотя сам храм пока находится под замком, чудотворная икона доступна для паломников. Матерь Божию выставили на улице - на полевом алтаре. Под открытым небом и все службы феста.

Икона была доставлена в Будслав более 4 веков назад. Она написана в Риме. В 1598 году была подарена Папой Римским Климентом VIII минскому воеводе Яну Пацу. После его смерти изображение святой пожертвовали Будславскому костелу. Чудотворную силу признал Ватикан. Матерь Божия увенчана папскими коронами. Для католиков это значит то же самое, что для православных канонизация святых.

Будславский фест впервые без организованных пилигримок. Изменения вызваны мерами безопасности в условиях пандемии. В этом году верующие отправлялись в путь к Матери Божией самостоятельно: пешком, на велосипедах и в автомобилях. С целью духовно исцелиться - длительные расстояния под жарким солнцем и ночь в палатках.

Самой яркой частью торжеств в честь Матери Божией является ночная процессия. Представители духовенства, паломники, местные жители вместе с лампадками идут по центру Будслава. В молитвенном шествии и копия чудотворной иконы.











На сегодня на восстановление резиденции Матери Божией Будславской собран 1 млн рублей. По предварительным данным, нужна сумма как минимум в два раза больше. Строители здесь появятся в августе. В первую очередь установят временное перекрытие, которое, предполагается, станет основой для постоянной кровли.

Культовый объект является памятником архитектуры, обладает статусом санктуария или хранилища святыни, а также признан историко-культурной ценностью Беларуси. С целью не навредить национальному достоянию все восстановительные работы будут проходить под контролем Министерства культуры. Католическая церковь вместе с государством не допустят того, чтобы белорусский санктуарий повторил судьбу французского Нотр-Дама.

