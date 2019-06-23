Факелоносцы. Олег Новицкий

Игры радуют звездными стартами. И такой же яркой была эстафета "Пламя мира". Факелоносцы прославились в разных сферах: медицине и искусстве, спорте и бизнесе. Восемь стран, 7700 километров. Чести нести факел ІІ Европейских игр удостоились четыре с половиной сотни заслуженных людей Беларуси. Их эмоции теперь дополняются и атмосферой, которая царит на спортивных аренах страны. Космонавт Олег Новицкий - о земных победах.