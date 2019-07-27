Песни о войне и Победе звучали в Брестской крепости. Фестиваль-конкурс "Цитадель. Бай" объединил исполнителей из всех регионов страны. Самому младшему - 12 лет, а самому старшему - 82! Их мастерство оценивало профессиональное жюри. Чье исполнение "победных" композиций стало наиболее трогательным, знает Мария Тройнич.

В последний вечер перед войной на этой сцене также пели: звучала музыка из патефонов, дамы приглашали кавалеров. И вот спустя 78 лет в армейском клубе Брестской крепости опять живые выступления. Фестиваль патриотической песни собрал исполнителей со всей Беларуси. Они рассказывают о войне на языке музыки. Среди композиций - и всем известные советские хиты, и современные песни.

Жительнице Бреста Диане 12 лет, она самая младшая участница фестиваля. По словам девочки, во время выступления у нее - особые эмоции. Ведь конкурс проходит накануне важной для каждого жителя Бреста даты - 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.