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Фестиваль-конкурс "Цитадель. Бай" объединил исполнителей из всех регионов страны
Песни о войне и Победе звучали в Брестской крепости. Фестиваль-конкурс "Цитадель. Бай" объединил исполнителей из всех регионов страны. Самому младшему - 12 лет, а самому старшему - 82! Их мастерство оценивало профессиональное жюри. Чье исполнение "победных" композиций стало наиболее трогательным, знает Мария Тройнич.
В последний вечер перед войной на этой сцене также пели: звучала музыка из патефонов, дамы приглашали кавалеров. И вот спустя 78 лет в армейском клубе Брестской крепости опять живые выступления. Фестиваль патриотической песни собрал исполнителей со всей Беларуси. Они рассказывают о войне на языке музыки. Среди композиций - и всем известные советские хиты, и современные песни.
Жительнице Бреста Диане 12 лет, она самая младшая участница фестиваля. По словам девочки, во время выступления у нее - особые эмоции. Ведь конкурс проходит накануне важной для каждого жителя Бреста даты - 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
А самому старшему участнику фестиваля - 82. Он приехал из Лиды. Фестиваль "Цитадель. Бай" собрал 14 исполнителей разных возрастов и направлений. Всех их объединила музыка и память. Возле армейского клуба развернули небольшую историческую реконструкцию. Актеры приглашали гостей на концерты. Чтобы впечатления про солдатский быт были более полными, в крепости организовали полевую кухню. В котелках на повозках варят гречку с тушенкой. Угощают всех желающих. День освобождения от немецко-фашистских захватчиков Брест отметит завтра, 28 июля. Концерты и торжества пройдут на нескольких площадках города, а завершится праздник фейерверком.
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