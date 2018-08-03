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Фотовыставка "Большой Шелковый путь. Новый Пекин" - в Доме дружбы в Минске

Китайские авторы демонстрируют культурный Китай, знаковые места и географические достопримечательности, пейзажи Поднебесной. Особое внимание городу-побратиму Минска - Пекину.

Новым отношениям и развитию туристического бизнеса поспособствовало и мероприятие с розыгрышем билетов и путешествие в Китай. Напомним, безвизовый режим между Беларусью и КНР увеличен до 30 дней.

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