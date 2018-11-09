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ГАИ в связи с сокращением светового дня и туманом активизировала профилактические действия

В первую очередь для минимизации случаев детского дорожного травматизма, в особенности после школьных каникул. В графике не только рейды в наиболее аварийных и опасных местах, но и встречи со школьниками.

Кроме того, сотрудники ГАИ усилят контроль дорожной обстановки у школ, детских садиков и поликлиник. Будут проверять водителей на соблюдение скоростного режима и наличие специальных детских кресел.

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