Гипоаллергенные яблони и лиановидные глицинии этой весной появятся на улицах Гомеля

Озеленители областного центра готовятся к масштабным экспериментам. Так, впервые будут использоваться не молодые саженцы, а уже взрослые деревья. Посадки проведут по новой методике. Результатом должна стать 90-процентная выживаемость растений в городских условиях. Секреты агрономов разведала Анна Ковалева.

Это предприятие - главный озеленитель Гомеля. Сейчас здесь готовят посадочный материал к весне. Кроме туй - липы, ясени и клены. С загазованностью справляются без проблем. И все же выживаемость деревьев в городской среде всегда была средней. Повысить ее до 90% в этом году попытаются экспериментальным методом: впервые высадят крупномеры - взрослые 10-летние деревья. Выкапывать и передвигать на новое место их будут вместе с землей. Для этого приобрели специальную технику.

Зеленые зоны Гомеля пополнятся на 14 тысяч деревьев. Появятся и экзотические экземпляры – лиановидные глицинии и катальпы. Еще одна новинка - гипоаллергенные виды яблонь.

Особое внимание в этом году обратят на молодые микрорайоны. Туда кинут основные силы по озеленению. По-прежнему в фокусе и магистральные улицы с большим потоком транспорта, и зоны отдыха.

Кроме весенних субботников, гомельские агрономы ждут и весенних праздников. К 8 Марта подготовили более 46 тысяч цветов. Среди них тюльпаны, крокусы и гиацинты.

Для удобства гомельчан накануне праздника эти цветы будут продавать не только в специализированных магазинах - торговые мини-точки появятся прямо на улицах города: на остановках, площадях и даже на крупных предприятиях. Кроме этого, уже сейчас агрономы выращивают растения для городских клумб. В арсенале 500 тысяч видов, в том числе и новые разновидности.