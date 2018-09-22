Гитары Андрея Кибеня составляют конкуренцию мировым музыкальным брендам

Классическая гитара ручной работы. Гродненский мастер освоил производство струнных музыкальных инструментов. Сегодня его акустические экземпляры составляют конкуренцию мировым музыкальным брендам. А известные музыканты выстраиваются в очередь, чтобы получить гитару, сделанную в Гродно. Правда, дело это небыстрое, на производство только одного инструмента требуется несколько месяцев. Юрий Карнелович встретился с мастером и узнал секреты успеха.

Свою первую гитару мастер Андрей Кибень сделал более 20 лет назад. После не совсем удачной попытки научиться играть на этом музыкальном инструменте он решил его смастерить.

Чтобы добиться идеального звучания, пришлось пройти большой путь. Со временем Андрей Кибень понял, что половина успеха - это правильный материал. Для производства каждой отдельной детали необходима своя древесина. А чтобы получился отличный инструмент, требуется как минимум несколько месяцев. После склейки деталей и установки струн гитару необходимо, что называется, довести до лада. За годы работы у мастера появился и свой фирменный стиль.

Секреты гитарного дела Андрей постигал в течение нескольких лет. Все детали изготавливал вручную, и это были действительно штучные, уникальные инструменты. Однако с опытом пришло понимание, что без современных технологий развиваться дальше нельзя. Поэтому для производства с коллегами смастерил специальный станок с программным обеспечением.

Самая главная оценка работы для Андрея Кибеня - это звучание его гитар на профессиональных концертных площадках. Музыканту, солисту Гродненской государственной филармонии Владимиру Захарову за свою 20-летнюю карьеру приходилось играть на нескольких десятках инструментов. Это были редкие экземпляры из Испании и Латинской Америки. Однако гитара Андрея Кибеня навсегда покорила душу артиста.

Сегодня гитары Андрея Кибеня можно встретить не только в Беларуси, но и в странах Западной Европы, России и даже Северной Америки. Поэтому мастер решил расширять ассортимент своих инструментов.

Гитары - это главное, но не единственное увлечение Андрея Кибеня. В коллекции есть и белорусские струнные инструменты. Несколько лет назад он попробовал свои силы в изготовлении цимбал. И сегодня благодаря многочисленным экспериментам удалось добиться звучания, за которое так ценят этот инструмент.