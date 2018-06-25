Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций приехал на открытие стадиона "Динамо"

Открытие стадиона "Динамо" в Беларуси - событие в спортивном мире нерядовое. Ведь эта арена станет площадкой для "королевы спорта" - здесь будут готовиться и соревноваться легкоатлеты. Специально на торжественную церемонию открытия обновленного "Динамо" в Минск прибыл двукратный олимпийский чемпион, а ныне глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ.

Со спортивным функционером прямо на арене встретился Президент Александр Лукашенко. В беседе обсудили предстоящие масштабные соревнования, которые будет принимать "Динамо". Ближайшие из них - II Европейские игры, а также первый в истории легкоатлетический матч сборных Европы и США в сентябре 2019. Отдельно остановились и на теме допинга. Белорусский лидер и глава авторитетной международной организации выразили солидарность в том, что спорт должен быть чистым.