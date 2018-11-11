Кристин Лагард отметила сходство наших дней и периода, который предшествовал Первой мировой войне

Угроза мировой войны над миром нависла совсем не мифическая. Сейчас, как и сто лет назад, все больше слышны воинственные крики: мол, только так разберемся с проблемами. Это отметила и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Наблюдается поразительное сходство наших дней и периода, который предшествовал Первой мировой войне... ". Причин так выражаться у директора главного финансового института мира более чем хватает. Ведь именно экономика сталкивает интересы лидеров сверхдержав. Война торговая, война санкционная и, наконец, война информационная - уже идут между США, Россией и Китаем.

И когда уровень недоверия или непонимания достигает того, что было в 1914 году… Хотя сегодня картина похожая - нечто большое и страшное может начаться просто по ошибке. Причем повод может быть весомый, а может и такой, как опять же в канун Первой мировой. Тогда Германии нужна была искра, и она дождалась ее. После убийства националистом австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда германская империя принялась захватывать страну за страной - по первоначальному плану.