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Главным барьером на пути распространения наркотиков должно быть само общество
Неотвратимость наказания и справедливость судебных решений - на совещании у Президента обсуждали эффективные меры противодействия наркотикам.
Для Беларуси тема, к сожалению, актуальна - она на постоянном контроле правоохранителей и лично Главы государства. Переломить трудную ситуацию, которая сложилась в последние десятилетия, помог декрет, принятый в конце 2014-го года. Документ остановил распространение спайсов и курительных смесей и ужесточил уголовную ответственность за наркопреступления. Да и летом этого года поправки в Уголовный кодекс дали возможность судам более гибко подходить к наказаниям. Ведь мы помним, насколько резонансными бывали приговоры.
Главным барьером на пути распространения наркотиков должно быть само общество. Формула проста: нет спроса - нет предложения. И важнейшую роль здесь должен сыграть институт семьи. Ситуацию переломили, но самоуспокаиваться нельзя.
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