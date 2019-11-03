Неотвратимость наказания и справедливость судебных решений - на совещании у Президента обсуждали эффективные меры противодействия наркотикам.



Для Беларуси тема, к сожалению, актуальна - она на постоянном контроле правоохранителей и лично Главы государства. Переломить трудную ситуацию, которая сложилась в последние десятилетия, помог декрет, принятый в конце 2014-го года. Документ остановил распространение спайсов и курительных смесей и ужесточил уголовную ответственность за наркопреступления. Да и летом этого года поправки в Уголовный кодекс дали возможность судам более гибко подходить к наказаниям. Ведь мы помним, насколько резонансными бывали приговоры.



Главным барьером на пути распространения наркотиков должно быть само общество. Формула проста: нет спроса - нет предложения. И важнейшую роль здесь должен сыграть институт семьи. Ситуацию переломили, но самоуспокаиваться нельзя.



