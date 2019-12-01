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"Главный эфир" из самого сердца Сербии - Белграда
Здравствуйте, сегодняшний "Главный эфир" мы начнем как обычно, в месте показательном, связанном с магистральной темой нашей программы, но и не совсем обычном в то же время.
Я в Белграде, в самом сердце Сербии. И это - тот самый известный мост. Можно сказать, неспокойное сердце этой столицы. Сегодня здесь, как всегда, ветрено - такая уж роза ветров. Впрочем, известен этот мост всему свету стал 20 лет назад, когда самолеты с розой ветров на фюзеляжах - самолеты НАТО - летели сюда во тьме, чтобы бомбить его.
Рана, оставленная шипами той розы, не до конца зажила и сегодня. И до сих пор эту боль, как свою, чувствуют всем сердцем и белорусы тоже. Потому что у нас, и у Беларуси, и у Сербии, вообще много общего. Не только боль, но и память. Не только горечь людей, переживших страшную войну, выживших в ней, но и общие мечты. Наши народы одинаково смотрят на мир в целом. И на мир, как главную потребность любых народов на общей нашей планете.
У нас общая давняя история, но и общие новые связи. И в культуре, и в экономике, и в производстве. А еще нас объединяют люди. В том числе и тот человек, наш представитель, кто двадцать лет тому назад поднялся на этот самый мост, чтобы стать рядом с нашим братским народом, чтобы показать, что они не одни в целом мире. Этот поступок здесь помнят до сих пор.
Это не тот юбилей, который будут праздновать здесь или у нас. Но совсем скоро у нас с сербами еще будет наш общий повод!
О безопасности и глобальной, и региональной президенты Беларуси и Сербии будут говорить совсем скоро. И эти слова из самого центра многострадального региона будут звучать действительно сильно. Но вот как сделать еще один коллективный голос еще более звучным? Решали на этой неделе в Бишкеке на саммите глав государств ОДКБ.
У Организации договора о коллективной безопасности - новый генеральный секретарь. Руководитель Совбеза Беларуси Станислав Зась заступил на трехлетнюю каденцию в новой для себя высокой должности. Какими будут первые шаги руководителя? Пройдем по следам саммита прямо и соберем мнения прямо на месте событий. И это еще не все.
Самые важные и резонансные темы - в центре нашего внимания.
С вами Виктория Сенкевич и Иван Эйсмонт - смотрите в этом "Главном эфире".
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