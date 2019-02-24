"Главный эфир" начинает свою работу в комплексе "Раубичи"

Это место всю неделю было центром притяжения мировой спортивной элиты и, конечно, болельщиков - любителей биатлона. Всего за несколько дней здесь побывали десятки тысяч зрителей и сотни тысяч по всему миру присоединились к этому празднику с помощью телетрансляции. Ну как не прикоснуться к истории на "Гонке легенд" и не посмотреть в действии лучших биатлонистов планеты на Открытом чемпионате Европы? Ведь открытый формат первенства усилил старт спортсменами из США, Канады и Китая.

Всего на нашей трассе бежали и стреляли 285 биатлонистов из 36 стран

И это рекордное число участников для такого турнира. Для сравнения, на чемпионате Европы, который проходил в Раубичах 15 лет, было заявлено в три раза меньше государств. Кстати, за всю историю турнира белорусы 53 раза поднимались на пьедестал почета. А на этой неделе было разыграно еще восемь новых комплектов наград.

Все старты в прямом эфире показал телеканал "Беларусь 5"