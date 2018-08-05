"Главный эфир" - о главном за неделю

Это "Главный эфир" и на этой самой жаркой неделе последнего месяца лета мы присоединяемся к главной и самой масштабной кампании страны. Десятки и сотни тысяч людей в эти минуты, не зевая, работают на общий каравай. И сейчас, когда уборочная на экваторе, уже ясно: во-первых, здесь так же как на экваторе не холодно, а во-вторых, очевидно - результат будет особенным. Да, зерна меньше, чем в прошлом году. Но открыто говоря об этом, аграрии себе не "соломку стелют".

Просто они показывают: законы природного равновесия работают, как швейцарские… нет, не часы, банки. А в банках правило: вкладываться надо надежно, лучше в золото. И наш золотой запас, которым в этом году доберем норму в 8 миллионов, - кукуруза! Вот вам и действующая модель мультивалютной корзины. Главное - найти нужную посевную пропорцию. И, кстати, швейцарский и шире европейский пример в этом году нам не показатель. Страны ЕС объявляют экстренное положение из-за неурожая, а в новостных заголовках - об убытках в миллиарды евро!

Впрочем, громких заголовков на неделе хватало и у них, и у нас! В "Главном эфире" мы коснемся новостей со спортивных площадок, с полигонов Армейских игр, и, конечно, не пройдем мимо главной, сельскохозяйственной темы. Здесь есть много чего интересного.

Раньше об этом читали в утренних газетах под заголовком "Вести с полей". Сегодня мы все можем наблюдать едва ли не в прямом эфире. Популярный блог простого комбайнера для Беларуси - уже не новость. Зато этот аграрный сезон запросто можно назвать сезоном технических открытий и новинок. Одна из них как раз работает рядом с нашей съемочной группой.

На первый взгляд трактор как трактор. Присмотримся поближе уже по ходу выпуска. Это трактор с "секретом".