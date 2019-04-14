"Главный эфир" о самых важных событиях недели

"Главный эфир" и корреспонденты АТН говорим о самом важном в стране и мире на данный момент. При этом, говоря о дне сегодняшнем, мы зачастую глядим в будущее. Потому что происходящее в Беларуси прямо сейчас - это и есть задел, вклад, работа на перспективу.



Вот, например, парк высоких технологий! Место, где отделить будущее от дня сегодняшнего невозможно. Да и не нужно. Здесь и сейчас даже юные IT-разработчики за год-два становятся востребованными профи с именами, известными на весь мир!



Только в одном прошлом году резиденты ПВТ наторговали почти на полтора миллиарда долларов! И это не удивительно: IT сейчас абсолютно во всех сферах экономики - от медицины до сельского хозяйства.



И здесь, в россыпи новейших разработок парка, буквально чувствуешь, что время здесь несется по-иному - быстрее. Будто за каждой дверью каждого офиса это быстрое завтра уже наступило.



Где еще видны размеренность хода времени, спокойствие и традиции, как не в извечной мощи и неизменно природной красоте растущих деревьев. От семени к стеблю, к листку от корня. Символ Беларуси - последний большой реликтовый лес континента - Беловежская пуща. Это и наследство, и наследие, и нерукотворный памятник даже не веков... тысячелетий!



Впрочем, зеленые памятники бывают разными. Во время нынешней, уже 12-й Недели леса, когда любой может оставить свой след на земле, посадив свое дерево, часть из 20 миллионов саженцев появятся именно на аллеях памяти. Аллеях в честь 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. И эта преемственность - не дань сиюминутной моде, она не возникла вчера. Это наша исконная традиция - помнить о прошлом, думать, чтить. Все время.