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"Главный эфир" о самых важных событиях уходящей недели
Это "Главный эфир", и мы, как всегда, готовы рассказать о самых важных событиях уходящей недели. Мы привыкли к тому, что в информационном поле многие темы вырастают по своим, можно сказать, календарным законам жанра. Что такое середина июля для Беларуси? Конечно, большой праздник фестивального Витебска и самое начало уборочной кампании! По традиции и Глава государства в эти дни оценивает, как идет работа на местах. Об этом мы тоже обязательно сегодня расскажем.
Но для начала давайте просто вспомним о том, что сегодня ровно середина лета! И задумаемся: не теряется ли за, безусловно, важными, актуальными сейчас полевыми делами главное: ощущение того, что поле - это просто красиво. Отвлекитесь от работы, ежедневных дел… По пути на "Славянский базар" остановитесь и посмотрите, как красива наша страна полей, холмов и васильковых рек.
И правду говорят: жизнь прожить - не поле перейти. Путь каждого человека труден и прекрасен по-своему. На одном поле мы собираем урожай, за событиями на футбольном (особенно сегодня) следили с замиранием сердца. Без чемпионата мира сегодня никак не обойдется "Главный эфир". И это закон новостного жанра: всегда говорить о том, что больше всего волнует людей.
В общем, как всегда в воскресенье, на информационном поле сеем разумное...
Может быть, не всегда вечное. Но обязательно интересное!
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