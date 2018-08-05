"Главный эфир" оценил масштаб Армейских игр

С какой скоростью белорусские танкисты въехали в полуфинал "Танковый биатлона"? Какие рекорды бьет Цицерон в конкурсе "Дог-биатлон"? И как можно сварить кашу из топора на полевой кухне? "Главный эфир" оценил масштаб военной олимпиады.

Мимо трибун белорусский экипаж проносится так, что захватывает дух. Танк, весом 45 тонн, летит со скоростью более 70 км в час. Для "Танкового биатлона" - это практически рекорд.

В этом году все участники "Танкового биатлона" выступают на боевых машинах Т-72. Их предоставляет российская сторона. Но белорусы каждый год приезжают на собственной, модернизированной технике. На танках установлен сверх точный прицел "Сосна-У" и двигатель мощностью 1 130 лошадиных сил. Все отечественного производства.

Задача экипажа - как можно быстрее пройти трассу, протяженностью более 4-х километров и поразить все мишени. Ведь на кону - выход в полуфинал. Палящая жара, клубы пыли от сухого песка, резкие подъемы и крутые спуски - маршрут очень сложный. Тем не менее, даже несмотря на одно штрафное очко и дополнительный круг, белорусы в своем заезде, а в нем участвуют 7 стран, показывают лучший результат - 20 минут 22 секунды.

В любом заезде, кто выступает с белорусами, знает, что просто так дистанцию не пройти. Это те, кто идут впереди, а если чуть отстанут, постоянно будут дышать в спину, и на рывке могут обойти, потому что подготовка очень серьезная".

Цицерон - собака с характером. За свою службу в Вооруженных Силах Беларуси сменил не одного кинолога. Младшего сержанта Евгения Шатравко тоже принял не сразу.

Но постепенно стали друг другу доверять, и полгода совместных тренировок дали отличный результат. В индивидуальной гонке конкурса "Дог биатлон" Цицерон опередил четвероногих соперников из России, Китая, Ирана, Египта и Узбекистана.

В Армейских играх белорусские кинологи участвуют уже третий год подряд. Преодоление 300-метровой полосы препятствий, задержание нарушителя, индивидуальная гонка, эстафета - по результатам 4-х конкурсов Беларусь на третьем почетном месте.

Результаты военнослужащих во многом зависят и от сбалансированного питания. И белорусские повара доказали, полевая кухня - это не только перловка с тушенкой и макароны по-флотски. Из-за одной только картошки можно приготовить десятки блюд.

Но на конкурсе отошли от традиционной бульбы и представили меню достойное столичных ресторанов. На приготовление обеда из 4 блюд отведено несколько часов. Причем продукты у всех команд одинаковые. А дальше в ход идут мастерство и фантазия повара.