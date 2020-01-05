"Главный эфир" - первый в 2020-м - о событиях недели

- первый в 2020-м! С наступившим вас Новым годом и новым десятилетием! За два предыдущих хоккей в нашей стране стал спортом № 1. А Рождественский турнир - доброй традицией начала года.

Казалось бы, любительский турнир, а собирает гостей, в том числе звездных, со всего мира уже в 16-й раз. В Минск едут команды из США и Китая, России и Украины. И даже Арабских Эмиратов. А еще, пожалуй, именно наша страна задала моду на хоккей у первых лиц.

Удивительно! Ведь в начале 90-ых в Беларуси было всего три крытых катка. А сегодня их десятки. Нам доверяют чемпионаты мира по хоккею, а болельщики на них бьют рекорды посещаемости. Рождественский называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей, а трансляции Белтелерадиокомпании делают этот праздник еще ближе.

В этот первый морозный месяц нового года Белтелерадиокомпания согреет вас у экранов горячей волной зимних премьер. "Здорово здоровым быть" - программа, которая поможет нужным советом в поиске рецепта здоровой жизни. Консультации врачей и ответы на самые острые вопросы зрителей.

Что знают наши дети? Умники и умницы отвечают на вопросы в проекте "Я знаю". Разговоры о главном - в программе "Смысл жизни". А также "День в большом городе" - о чем говорят и думают белорусские женщины.

Простые люди с их будничными проблемами и радостями, как всегда, в нашем объективе.

С началом года вас! Первая неделя января запомнится многим.