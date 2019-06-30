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"Главный эфир" показывает самый спортивный выпуск года
Это "Главный эфир", здравствуйте! Сегодня у нас без преувеличения самый спортивный выпуск года. Вся страна сейчас живет ІІ Европейскими играми. И, конечно, болеет за наших спортсменов! Они же не обманули ожиданий и каждый день пополняли медальную копилку белорусской сборной. А те, кто уж наверняка хотел стать свидетелем триумфа наших атлетов, собрались здесь, на гребном канале.
Гребля на байдарках и каноэ - наша традиционно медальная дисциплина. Белорусские спортсмены в этом виде известны всему миру. А вот домашний старт на своей, родной земле (точнее, воде) - отличный шанс и для восходящих звезд проявить себя на самом высоком уровне. И эти медали от нас никуда не уплыли!
Вообще, чтобы добиться успеха на своих Играх, не надо изобретать колесо. Десять соревновательных дней пронеслись в темпе одного из самых стремительных видов.
Ближе к окончанию спортивного форума и от журналистов, и от спортсменов все чаще приходится слышать: кажется, после Игр нам всем станет чуточку грустно. За эти динамичные дни мы успели привыкнуть к эмоциям на спортивных аренах, где с удовольствием проводили вечера после рабочего дня. И ведь эмоций – в том числе положительных - было немало. Мы у вершины Олимпа - заняли действительно достойное место в общем командном зачете!
А вот для болельщиков все, что происходит в эти дни, просто один большой зачет! Вся Беларусь и каждый белорус показали, что такое настоящее гостеприимство. Игры действительно стали настоящим праздником, который объединяет людей. И чтобы окунуться в эту атмосферу в столице, надо просто выйти на улицу.
А еще можно просто ближайший час оставаться с нами на первой кнопке, чтобы первыми узнать, увидеть и ощутить праздник большого спорта!
С вами Ольга Макей и Сергей Гусаченко, смотрите в «Главном эфире».
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