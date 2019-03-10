"Главный эфир" провожает зиму и встречает весну

Наконец наступила настоящая весна. Солнце пригрело, капель зазвенела, птицы запели, но есть и еще один очень верный признак: тот самый неповторимый запах только что испеченных блинов. Только в масленичную неделю это не просто вкусное блюдо, а еще и символ солнца, знак того, что дальше будет только лучше, теплее и веселее! Сегодня последний день масленичной недели. Прощеное воскресенье, в которое принято и порой так приятно забыть все обиды и начать все с чистого листа. "Главный эфир" тоже по всем канонам провожает зиму и встречает весну. Сегодня мы все темное и негативное оставим позади и будем смотреть только вперед, говорить о хорошем и приятном, тем более что поводов на этой неделе было предостаточно! Как всегда в "Главном эфире" с пылу с жару только горячие новости!