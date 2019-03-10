3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
"Главный эфир" провожает зиму и встречает весну
Наконец наступила настоящая весна. Солнце пригрело, капель зазвенела, птицы запели, но есть и еще один очень верный признак: тот самый неповторимый запах только что испеченных блинов. Только в масленичную неделю это не просто вкусное блюдо, а еще и символ солнца, знак того, что дальше будет только лучше, теплее и веселее! Сегодня последний день масленичной недели. Прощеное воскресенье, в которое принято и порой так приятно забыть все обиды и начать все с чистого листа. "Главный эфир" тоже по всем канонам провожает зиму и встречает весну. Сегодня мы все темное и негативное оставим позади и будем смотреть только вперед, говорить о хорошем и приятном, тем более что поводов на этой неделе было предостаточно! Как всегда в "Главном эфире" с пылу с жару только горячие новости!
Конечно, главный повод от души сказать добрые слова - это Международный женский день. Кстати, впервые в нашей стране 8 марта обвели в календаре красным ровно 54 года назад. Вот такой зеленый сигнал для мужчин: больше времени проводить с вами, любимые женщины. И помнить, что беречь, баловать, дарить цветы и подарки надо все-таки круглый год, а не только 8 Марта. В масленичной неделе каждый день особенный. А тот, который выпал на 8 Марта, получился еще и символичным. В пятницу были "Тещины вечерки". Говорят, в этот день теща должна нагрянуть в гости со своими подругами или родственниками. Вполне себе подходящий сценарий и для 8 Марта.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва